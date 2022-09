Laat weten hoe jij er dit collegejaar bij zit

Illustratie: Joris Habraken

Heb jij al een kamer gevonden, of ben je bang dat je dit collegejaar nog bij je ouders moet doorbrengen? Of ben jij je studentenhuis juist zat en zoek je naar een eigen appartement, zonder vieze vaat van je huisgenoten op het aanrecht? Actualiteitenprogramma EenVandaag wil het weten.

Het EenVandaag Opiniepanel doet onderzoek naar de wooncrisis in Nederland en is vooral op zoek naar studenten die vastlopen op de woningmarkt – juist omdat studenten in deze crisis nog niet vaak genoeg gehoord zijn. Wil jij laten weten hoe jij er dit studiejaar bij zit, klik dan hier. De uitslagen worden half september gedeeld op de kanalen van EenVandaag, NPO3 en Brandpunt+ en je kunt meedoen tot 12 september.