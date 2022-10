Meer gemeenten keren energietoeslag uit aan studenten

Foto: Gustavo Fring via Pexels

De meeste studenten kunnen geen aanspraak maken op de 1.300 euro aan energietoeslag voor minima. Ze worden alleen in extreme gevallen geholpen. Maar sommige gemeenten zijn ruimhartiger dan anderen en geven wel een toeslag.

Tilburg, Delft en Zwolle waren de eerste gemeenten die studenten met een hoge energierekening uit eigen zak te hulp te schoten. Dat aantal is nu opgelopen tot ten minste acht gemeenten. Utrecht, Sittard Geleen, Hilversum, Amersfoort en Land van Cuijk sloten zich donderdag aan bij de eerste drie.

Varianten

De steun die deze gemeenten bieden verschilt. De meeste gemeenten, zoals studentenstad Tilburg, helpen alleen studenten boven de 21 jaar met een eigen energiecontract. Dat geldt nu ook voor Utrecht, verzekert een woordvoerder, al staat dat niet met zoveel woorden op de website van de gemeente. Zwolle en Hilversum zijn de uitzonderingen. Zij geven ook een energietoeslag aan studenten die huur betalen inclusief energiekosten.

Niet geholpen

In de meeste gemeenten geldt dat niet. Voorzitter Joram van Velzen van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is daarom ook kritisch: “Het is mooi dat er in Utrecht nu wel iets gebeurt, maar het is niet genoeg. De grootste groep studenten huurt een kamer waar de energiekosten bij de huurprijs zijn inbegrepen. Die kunnen dus in de meeste gevallen geen toeslag krijgen en vallen buiten de boot.”

Dat die kosten stijgen, klopt. Studenten die huren bij de grote studentenhuisvesters SSH en DUWO gaan vanaf januari in ieder geval tot wel 80 euro extra servicekosten betalen en studenten betalen nu al voorschotten op de energierekening van volgend jaar.

Uiterste gevallen

Het kabinet wil niet dat studenten aanspraak maken op de energietoeslag voor minima van 1.300 euro. Hun woonsituaties zijn volgens Armoedeminister Schouten namelijk zo divers dat je ze niet over een kam kunt scheren. Sommige studenten wonen nog thuis of op een kamertje bij een hospita, andere hebben een eigen appartement.

Wel heeft het kabinet voor de uiterste gevallen 35 miljoen euro uitgetrokken, waarmee studenten van hun gemeenten ‘individuele bijzondere bijstand’ kunnen krijgen. Om op deze bijstand aanspraak te maken moet een student aan een aantal voorwaarden voldoen. Een aanvrager moet eerst maximaal lenen, een bijbaan hebben, een zeer geringe ouderbijdrage krijgen, minstens 21 jaar oud zijn, onder het wettelijke minimum verdienen en een individueel energiecontract hebben.

Rechtszaken

Het is de vraag of studenten volgens de wet uitgesloten mogen worden voor de energietoeslag. De LSVb staat studenten bij die een rechtszaak aanspannen tegen hun gemeente. In Nijmegen heeft een student zo’n rechtszaak in augustus gewonnen, waarna enkele andere gemeenten al aangaven dat ze hun beleid gaan aanpassen.