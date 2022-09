Recensie: She-Hulk is geen meesterwerk, maar kijkt lekker weg

De Marvel Cinematic Universe is een superheldin rijker. She-Hulk kreeg in september haar eigen serie op Disney+. Op een komische wijze verandert Jennifer Walters She-Hulk en verandert haar leven totaal.

Jennifer Walters, gespeeld door Tatiana Maslany, is een succesvolle advocaat. Haar neef is Bruce Banner, de groene superheld Hulk die in een ultrasterk monster verandert wanneer hij boos is. Samen met Bruce komt Jennifer in een auto-ongeluk terecht. Wanneer ze haar neef probeert te redden, drupt er een beetje van zijn Hulk-bloed in dat van haar. Hierdoor krijgt ze dezelfde superkrachten als Bruce en wordt ze She-Hulk. In de serie zien we hoe Jennifer haar nieuwe krachten en de problemen die daarbij komen kijken ontdekt.

Vermakelijk

She-Hulk is niet zo’n emotionele serie als WandaVision of The Falcon and The Winter Soldier, die veel diepe scènes en heftige verhaallijnen hebben. Het verhaal van Jennifer Walters is uitgewerkt als een comedyserie. De afleveringen zijn korter, dertig minuten in tegenstelling tot vijftig minuten zoals bij Falcon and The Winter Soldier, en hebben een luchtigere toon. Conflicten worden vrij snel opgelost en grappige momenten zijn er in overvloed. Zoals Jennifer die als She-Hulk een Tinderprofiel aanmaakt. Ook zit She-Hulk vol zogenaamde fourth-wall-breaks. De scène stopt dan en Jennifer kijkt direct de camera in om de kijker iets uit te leggen. Een andere toon dan je van Marvel gewend bent.

Ligt het er te dik op?

She-Hulk gaat hier en daar de diepte in. De problemen van de hedendaagse vrouw worden in de serie veel belicht. Zo mag Jennifer zich op het werk alleen als She-Hulk tonen, wat wijst op hoe vrouwen zich vaak zowel in kleding als gedrag moeten aanpassen op het kantoor, en zijn haar date-avonturen niet met de beste mannen. Een ander moment waarin de worstelingen van vrouwen naar voren komen, is wanneer Jennifer training krijgt van Bruce. Hij vertelt dat hij lang heeft moeten trainen om zijn woede onder controle te krijgen en daarmee ook zijn krachten. Jennifers reactie is fel. Ze vertelt dat zij als vrouw beter is in het beheersen van haar woede. Ze doet het namelijk iedere dag wanneer ze nagefloten wordt of een mannelijke collega haar betuttelt.

Als je verschillende videoreviews op YouTube over She-Hulk bekijkt en recensies leest, is dit een van de meest besproken momenten. Veel kijkers vinden dat de les over de problemen van vrouwen er te dik op ligt. Het maakt Jennifer volgens hen een onsympathiek karakter en dat werkt tegenstrijdig als je mensen iets wil leren.

In de volledigheid van de serie vallen deze momenten niet per se op. Het kan soms wat cringe overkomen, maar een paar scènes later ben je het alweer vergeten.

I'm woke and proud – give me all racial diversity, minority rights, strong female characters – and I'd love and cherish She-Hulk if she just. didn't. make. every. single. thing. about. being. a woman. jeez. — Nyctereutes (@Nyctereutes1) September 21, 2022

Geen meesterwerk

She-Hulk is verre van een meesterwerk. In het verhaal zitten soms plotselinge wendingen die uit het niets lijken te komen. Vijanden worden zomaar in de serie gegooid en zijn ook snel weer weg. Daardoor wordt het een beetje rommelig. Met een duidelijker verhaal en iets meer aandacht aan het schrijfproces zouden deze gekke wendingen zo zijn opgelost. Wie weet wordt dit in de loop van de serie nog opgehelderd. Op het moment van publiceren moeten nog drie afleveringen uitkomen.

Als je van Oscar-waardige series vol emotionele momenten houdt, is She-Hulk waarschijnlijk niet voor jou. Maar voor wie even wil ontspannen met een comedyserie die lekker wegkijkt, is het zeker een aanrader.