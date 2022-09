‘Studenten lopen studietoeslag mis door verkeerde informatie’

Illustratie: Joris Habraken

Bijna driehonderd gemeenten geven op hun website gebrekkige informatie over de toeslag voor studenten met een beperking. Het kan studenten met een beperking zomaar 300 euro per maand schelen, waarschuwt belangenorganisatie Ieder(in).

Studenten kunnen een studietoeslag aanvragen bij hun gemeente als ze door een beperking of chronische ziekte niet kunnen werken naast hun opleiding. Die toeslag is sinds 1 april overal gelijk: 150 euro per maand voor studenten vanaf 18 jaar en 300 euro voor 21 jaar en ouder.

Maar weten ze de informatie over de toeslag wel te vinden? Een meerderheid van de Tweede Kamer leek het dit voorjaar beter om één centraal loket in te richten waar studenten met een beperking alle beschikbare steun kunnen aanvragen.

Meldpunt

Ieder(in) zat intussen niet stil en zocht op 345 gemeentelijke websites naar de term ‘studietoeslag’. Daaruit bleek dat maar 63 gemeenten de juiste informatie bieden. 154 gemeenten gaven onvolledige of onjuiste informatie over de toeslag en bij 128 gemeenten ontbrak die totaal.

Daarnaast komt het voor dat de aanvraag erg lang duurt of dat studenten niet in bezwaar kunnen gaan bij een afwijzing. Ieder(in) heeft een meldpunt opgericht waar gedupeerden met hun klachten terechtkunnen.