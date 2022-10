Studenten meest tevreden over Wageningen, Ede en Windesheim

De gouden medailles van weekblad EW (voorheen Elsevier) gaan dit jaar naar 112 opleidingen in het hoger onderwijs. Hun studenten zijn bovengemiddeld tevreden over de inhoud van hun opleiding, de sfeer, de docenten en de faciliteiten.

EW baseert zich op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123, waaraan dit jaar 286 duizend studenten meededen. Opleidingen krijgen een gouden medaille als ze op minstens acht vragen duidelijk boven het gemiddelde scoren. Ze moeten het in de breedte beter doen dan andere opleidingen in het vakgebied.

Bij de universiteiten is Wageningen de topscorer: tien van haar 49 beoordeelde opleidingen kregen goud. De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Utrecht volgen met beide vijf opleidingen. Van de drie overige technische universiteiten heeft die in Twente het hoogste aandeel gouden medailles: drie op 51.

In het hbo sleepte de Christelijke Hogeschool Ede zes keer goud in de wacht voor haar tien opleidingen. De veel grotere hogeschool Windesheim is runner up met negen topopleidingen.

Topdocenten

Voor docenten heeft EW een afzonderlijke ranglijst samengesteld op basis van studentenoordelen. De allerhoogste score krijgt de kleine opleiding docent muziek van de Hanzehogeschool Groningen.

Uit deelonderzoekjes van EW blijkt verder dat international business van de Hogeschool Rotterdam de grootste hbo-opleiding van Nederland is met 3.400 studenten. Rechten van de Universiteit Leiden is met 3.095 inschrijvingen ook nogal massaal. Ter vergelijking: de gemiddelde omvang van een hbo- of universitaire bacheloropleiding is zo’n 500 studenten.

Duurste studies

De duurste studies volgens EW zijn geneeskunde in Maastricht (32 duizend euro) en Leiden (23.700 euro). Maar dat geldt alleen als je het instellingscollegegeld moet betalen omdat je van buiten Europa komt of al een ander diploma in de zorg hebt behaald.

Online biedt het magazine meer informatie per opleiding. Bijvoorbeeld over de arbeidsmarktkansen van afgestudeerden en de hoogte van het salaris, maar ook over de uitval en het studiesucces. Daar staat ook welke 228 opleidingen dit jaar een zilveren of bronzen medaille winnen.