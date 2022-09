Studentondernemer Jasper: ‘Ondernemen is mijn doel, dus alles wat ik doe moet eraan bijdragen’

Jasper Hemmen en Pieter Vreeburg

Jasper Hemmen, derdejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management (ORM), is een rasechte ondernemer. Op zijn tiende wilde hij al een eigen bedrijf hebben. Deze droom heeft hij samen met zijn neef waargemaakt door de onderneming Jassie te starten, een stadsgarderobe in Breda.

Toen Jasper en zijn neef Pieter Vreeburg van een vriend hoorden dat er in Groningen een soort stadsgarderobe was, raakten zij geïnspireerd. Jasper: “Wij zijn zelf studenten in Breda en gaan veel uit. Toen we in Groningen het concept zagen, dachten we gelijk: waarom bestaat dit niet in Breda?!” Daar wilden de ondernemers meteen verandering in brengen. “Toen zijn we het idee gaan ontwikkelen, deden we onderzoek en zochten we leveranciers. Tegelijkertijd keken we ook naar een pand en interviewden we studenten om te checken of zij hetzelfde ervaarden als wij. Uiteindelijk kwamen we op het concept van Jassie, een centrale plek waar stappers hun jassen en tassen veilig kunnen opbergen als ze gaan stappen.”

Dat gebeurt door 512 kluisjes in het pand aan de Rijgerstraat 11 neer te zetten. De lockers kun je bedienen met je telefoon. Je scant dan een QR-code, vervolgens reserveer je en betaal je online. Je kan het dan voor de rest van de avond bedienen. “Wat ons uniek maakt is de centrale plek. Je hebt bijvoorbeeld wel in sommige kroegen kluisjes binnen, maar dan moet je helemaal de kroeg in lopen. Bij ons is dat niet. Daarnaast betaal je 4,95 euro voor de hele avond. Dus stel je gaat met vrienden uit en iemand wil eerder naar huis, dan kan die persoon makkelijk zijn spullen pakken zonder gedoe”, aldus de student.

Droom

“Het is nu wel even bikkelen”, vertelt Jasper gniffelend. De stadsgarderobe is donderdag, vrijdag en zaterdag van 21:00 uur tot 04:45 uur open. Aangezien zij nog veel moeten valideren staan zij er dan ook elke minuut van de werkdag. Maar daar houden de werkuren voor de ondernemer niet op. “We moeten veel research doen om het concept beter te maken. Ik denk dat ik in totaal wel zeker veertig tot vijftig uur bezig ben in de week. Net voor de opening maakten we zelfs werkdagen van vijftien uur. Dat was wel bizar.” Maar dat vindt Jasper niet erg, zolang hij zijn droom kan verwezenlijken.

Aangezien de jonge ondernemer de opleiding ORM volgt, gebruikt hij zijn bedrijf ook om studiepunten te scoren. “Dat gaat nu nog goed samen. De studie sluit goed aan op mijn onderneming. Op het moment dat het elkaar in de weg gaat liggen, dan stop ik wel met school. Ondernemen is mijn doel, dus alles wat ik er aan doe moet eraan bijdragen”, zegt de 22-jarige student vastberaden.

Risico

Ondanks zijn doorzettingsvermogen blijft zijn onderneming niet zonder risico’s. Daar is Jasper zich ook van bewust. “Mocht je vanuit een doemscenario denken en dit mislukt compleet, dan heb ik wel een schuld. Hoeveel dat is, deel ik liever niet. Mocht het echt niet werken, was het alsnog een heel gaaf avontuur en was het een hele mooie kans om er veel aan te verdienen. Dan heb ik er veel van mogen leren. Maar ik weet zeker dat dit concept gaat werken, anders was ik er niet mee begonnen.”

Vijf vestigingen

Uiteindelijk willen Jasper en zijn neef vijf vestigingen door heel Nederland hebben. “Dat is ons doel. We weten nog niet welke steden, maar de eerstvolgende locatie zou dan denk ik ook in Brabant zijn. Maar nu focussen we ons eerst op Jassie Breda”, vertelt Jasper euforisch omdat zijn grote droom lijkt uit te komen.