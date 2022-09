Tienduizend internationale studenten halen verblijfspapieren op in Den Haag

Verdeeld over twee dagen ontvangen 10.000 studenten hun verblijfsdocument in de Haagse Hogeschool, uitgereikt door medewerkers van de IND.

Zo’n tienduizend internationale studenten van 26 onderwijsinstellingen krijgen hun verblijfsdocument dit jaar uitgereikt door IND-medewerkers in de Haagse Hogeschool.

Studenten van buiten de Europese Unie hebben verblijfspapieren nodig die ze bij de IND moeten ophalen. Vanwege de lange wachttijden bij de loketten verstrekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst die dit jaar op één centrale locatie. Dat gaat een stuk sneller.

De Haagse Hogeschool stelt de centrale hal beschikbaar van haar hoofdgebouw, vlakbij station Hollands Spoor. “We weten hoeveel tijd en energie het internationale studenten kost om uit te zoeken hoe alles op de hogeschool en in Nederland werkt”, zegt Marlies Rexwinkel van het international office. “Het is een hele zorg minder als ze snel beschikken over hun verblijfsdocument.”

Een deel van de internationale studenten ging afgelopen week naar Den Haag en de rest volgt aanstaande zaterdag. Hun verblijfsaanvraag is al eerder goedgekeurd. In totaal doen 26 onderwijsinstellingen mee, andere hadden al eerder afspraken gemaakt met de IND.