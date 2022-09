Topsporter Koen volleybalt in de Eredivisie Volleybal: ‘Soms moet je een feestje missen’

Koen Herrebout

Koen Herrebout probeerde allerlei sporten uit. Maar er was één sport waarbij hij echt zijn draai vond. “Toen ik als kind voor het eerst volleybal probeerde, dacht ik meteen: dit kan ik een hele tijd blijven spelen.” Inmiddels speelt de Avansstudent in de Eredivisie Volleybal in de zaal en nam hij deel aan het Europees Kampioenschap beachvolleybal.

Naast zijn volleybalcarrière is Koen in het dagelijks leven tweedejaars Forensisch Laboratorium Onderzoek bij Avans in Breda. Deze studie kan hij makkelijk met het sporten combineren. “Ik train nu vier avonden in de week in Capelle aan de IJssel bij Volleybalvereniging Capelle Nieuwerkerk”, legt hij uit. “School is meestal overdag en mijn training in de avond, dus dat kan ik goed halen. Vorig jaar moest ik ook overdag trainen vanwege het EK. Toen werd het moeilijk om ook mijn studie goed te blijven volgen. Daarom heb ik toen besloten om een paar vakken te laten vallen en die ben ik nu aan het ophalen. Dat geeft me meer rust en vrijheid.”

Sportfamilie

Zijn passie voor sport heeft Koen niet van een vreemde. “Mijn familie sport veel. Ik ben gaan volleyballen omdat mijn broer het ook doet. Die speelt ook op hoog niveau, maar iets lager dan ik”, lacht de Avansstudent. “Ook mijn ouders zijn veel met sport bezig. Zo is mijn moeder laatst begonnen met beachvolleyballen en doet mijn vader al jaren aan hardlopen, wielrennen en zwemmen.”

Koen in zijn volleybaltenue van Volleybalvereniging Capelle Nieuwerkerk. Foto: Koen Herrebout Beter worden

Na lang zoeken kwam Koen bij zijn sport terecht, volleybal. “Ik wilde altijd allerlei sporten uitproberen, maar bij volleybal zat het meteen goed. Ik wilde steeds weer beter worden en merkte snel dat ik door te trainen ver kon komen.” Koen begon zijn volleybalcarrière in Dordrecht bij de vereniging Astrea. Daar kwam hij tot het eerste en toen was het tijd om door te gaan. “Ik wilde nog verder groeien, dus hielp mijn coach me zoeken naar een nieuwe uitdaging. Zo ben ik bij de Eredivisie Volleybal in Capelle aan de IJssel gekomen. Daar speel ik inmiddels alweer twee jaar als passer/loper.”

Sporten of studeren

Kiezen tussen sporten en studeren vindt Koen lastig, het is allebei belangrijk. “Ik wil mijn studie afmaken om een goede baan te krijgen. Maar mijn studie krijgt niet per se voorrang op volleybal. Ik wil zo veel mogelijk blijven trainen en ook daar in doorgroeien.”

De Avansstudent vindt het belangrijk om zijn diploma te halen, omdat geld verdienen met volleybal er waarschijnlijk niet in zit. “Het is heel lastig om een echte prof in volleybal te worden. Als ik die mogelijkheid zou krijgen, zou ik dat het allerliefst doen. Maar daar ga ik niet vanuit.”

Tijd voor vrienden

Naast sporten en studeren is het voor een student ook belangrijk om een sociaal leven te hebben. Hoe maakt Koen daar nog tijd voor in zijn drukke schema? “Ik train vier avonden in de week op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zaterdag of zondag heb ik dan meestal een wedstrijd. Vrijdagavond en in het weekend heb ik dus tijd om iets met vrienden of familie te doen.” Dat is niet veel, maar volgens de Avansstudent hoort het erbij. “Het is een opoffering die je maakt. Soms vind ik het jammer dat ik weinig tijd voor vrienden heb en feestjes of stapavonden moet missen. Maar ik haal nu nog zo veel plezier uit de sport, dat het dit het voor mij waard is.”

Naar de top

Inmiddels speelt Koen dus in de Eredivisie Volleybal en gaat hij heel Nederland door voor wedstrijden. Ook is zijn jeugddroom van een EK spelen inmiddels in vervulling gegaan. Daar eindigde hij met zijn teamgenoot als 17e van de 32. Wat is er nog om te bereiken? “Ik zou heel graag op internationaal niveau willen spelen. Ik zit nu nog aan de onderkant van de Eredivisie Volleybal, dus ik moet daar eerst nog omhoog klimmen voor ik het internationale niveau aan kan. Mocht het zo ver komen, is mijn doel bereikt.”