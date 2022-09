Vrijdag rijden er geen treinen in het hele land

Studenten die met de trein naar een van de Avanssteden moeten reizen voor college, moeten komende vrijdag op zoek naar alternatieve manieren. De NS laat weten dat er die dag wederom een landelijke staking is, schrijft het Brabants Dagblad.

In eerste instantie was het de bedoeling dat er vrijdag 9 september alleen in het westen en noordwesten van het land werd gestaakt. Toch gaan de spoorwegen in het hele land dicht, omdat de gevolgen voor het totale spoornet voor de NS te groot zijn om een goede dienstregeling op te tuigen.

Hoewel de NS deze week een loonaanbod deed, gaan de stakingen toch door. Maar waarom? “De NS moet nog flinke stappen maken”, volgens CAO-onderhandelaar van vakbond FNV Spoor Henri Janssen op Twitter. En volgens CNV-onderhandelaar Jerry Piqué is het nog onduidelijk of de hervatte cao-gesprekken tot een goed resultaat leiden.

Spoorvakbonden gaan in overleg met NS

Ultimatum blijft echter van kracht: stakingen gaan door!



Uiteindelijk ook in belang reizigers en maatschappij.

NS moet nog flinke stappen maken#FNVSpoor #VVMC #CNV #NS #Openbaarvervoer

https://t.co/WpLcPtc6BZ pic.twitter.com/En2zfTFJcB — Henri Janssen (@H_J1966) September 7, 2022

Bereid je ook maar vast voor op nog meer niet rijdende treinen. Volgende week staan er nog twee grote stakingen gepland, op 13 en 15 september. Dan legt NS-personeel in onder meer het midden van het land en in het zuiden het werk neer.