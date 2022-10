Activisten plakken wetenschappelijke artikelen op ramen Economische Zaken

Foto via: Scientist Rebellion

Actiegroep Scientist Rebellion heeft gistermiddag wetenschappelijke artikelen en een pamflet op de ramen van het ministerie van Economische Zaken geplakt. De deelnemers protesteerden tegen gasboringen in de Waddenzee.

Zodra de negen actievoerders aankwamen, gingen de deuren van het ministerie dicht, zegt Marjan Smeulders, microbioloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. “Dus zijn we bij de achterdeur gaan staan.”

Daar hielden ze een spandoek vast en plakten ze wetenschappelijke artikelen tegen de ramen. De politie was aanwezig, maar greep niet in. “De agenten zeiden alleen dat we zelf de verwijderingskosten moeten betalen”, vertelt Smeulders.

Wereld verbeteren

Ze heeft één ambtenaar gesproken, zegt ze. “Dat was een jongeman die in Delft had gestudeerd. Hij werkte bij Economische Zaken om de wereld te verbeteren, zei hij, en hij wilde graag meer contact met onderzoekers.”

De actievoerders eisen dat de overheid geen nieuwe vergunning afgeeft voor het boren naar gas in de Waddenzee. Dat doen ze niet voor het eerst. Ze protesteerden een maand geleden ook.

Wetenschappers moeten activistischer worden, meent Scientist Rebellion. “We moeten laten zien dat we bereid zijn tot burgerlijke ongehoorzaamheid”, zei de Twentse assistent professor Guus Dix bij de vorige actie.