Avans Extra organiseert: Nablijven bij Filemon Wesselink en NOS-weerman Gerrit Hiemstra

Foto Gerrit Hiemstra door Walter Kallenbach (l). Foto Filemon Wesselink door Annemieke van der Togt (r)

Nablijven bij Avans? Daar heb waarschijnlijk vrij weinig zin in. Toch wil Avans Extra studenten vrijwillig wat uurtjes langer op de hogeschool houden met colleges van bekende deskundige gastsprekers. Woensdagavond trapt Filemon Wesselink de reeks af met een Q&A.

Filemon Wesselink maakte in 2021 het televisieprogramma Filemon en de Complotten. Hij ging in gesprek met complotdenkers en vroeg hen waar zij precies in geloven en hoe ze tot deze overtuiging zijn gekomen. Studenten kunnen aan de presentator vragen stellen over het programma en de gesprekken die hij heeft gevoerd.

Dit is een van de twaalf avonden die Avans Extra organiseert dit collegejaar. Tijdens Nablijven kunnen studenten en medewerkers zich verdiepen in de actualiteit, gebaseerd op maatschappelijke gebeurtenissen.

Welke gastsprekers er nog meer worden gestrikt voor de andere Nablijven-colleges is nog niet bekend; Avans Extra nodigt gastsprekers uit op basis van de maatschappelijke gebeurtenissen.

De Q&A van Filemon Wesselink is aanstaande woensdag van 20.00 uur tot 21.30 uur op de Hogeschoollaan in Breda. Tijdens de tweede editie op maandagmiddag 10 oktober komt NOS-weerman Gerrit Hiemstra naar de Onderwijsboulevard. Hij vertelt over het klimaat en het toekomstbeeld ervan. Je kunt je hier aanmelden.