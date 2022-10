Avansstudent Bastian is Jongerenambassadeur bij de Politie: ‘Politie moet afspiegeling zijn van de maatschappij’

Bastian Baijens (tweede van links)

Bastian Baijens is Jongerenambassadeur voor Politie Nederland. Eens per maand adviseert de laatstejaarsstudent Business Innovation samen met 16 andere ambassadeurs de politie over actuele, maatschappelijke thema’s. “Voor ons is het leerzaam, maar ook voor de politie.“

Sinds september vervult Bastian de rol van jongerenambassadeur voor de politie. Het is een functie die hij voor een jaar bekleedt en waarvoor hij elke maand fysiek bijeenkomt samen met zijn collega-ambassadeurs en de politie. “Tot nu toe is het ontzettend leuk en eervol. De politie is een grote landelijke organisatie met een voorbeeldfunctie, een pilaar in de Nederlandse samenleving. Om daar een bijdrage aan te mogen leveren, vind ik heel bijzonder”, vertelt de Bossche student.



Creatief denken

De jongerenambassadeurs, zeventien jongeren van een jaar of twintig uit het hele land en uit alle lagen van de maatschappij, komen elke maand fysiek bijeen om het met de politie over actuele thema’s te hebben. De eerste keer ging het over diversiteit en inclusie, daarna volgde een sessie over screenings. Dat houdt in dat de politie kijkt naar mogelijke betrouwbaarheid- en veiligheidsrisico’s bij het aannemen van nieuw personeel. Ook hebben ze het over het gebruik van social media en de communicatie met studenten gehad. De groep voert gesprekken, houdt brainstormsessies en beantwoordt vragen. “De politie vraagt naar onze visie en oplossingen voor vraagstukken. Die input nemen ze vervolgens mee in hun eigen projecten. Ze doen er echt iets mee”, zegt de Avansstudent.

Bastian vindt dat hij gezien zijn Business Innovation-achtergrond een goede kandidaat is. “Op onze opleiding leer je creatieve en kansrijke oplossingen voor complexe vraagstukken bedenken. Dat kan ik gebruiken voor de sessies bij de politie en ik vind dat ik dat ook móet doen. Ik vind dat iedereen iets moet bijdragen aan de maatschappij.”

Bastian kwam uit bij de rol van jongerenambassadeur doordat een vriend al eens eenzelfde rol bekleedde, maar dan bij een andere organisatie. De jongerenambassadeurs zijn onderdeel van de overkoepelende organisatie met dezelfde naam die jongeren aan organisaties koppelt. Geïnteresseerden kunnen kiezen uit een lijst van ‘droomplekken’, waar de politie er een van is. “Dat sprak me gelijk aan. Ik voel me thuis in grote organisaties en houd me graag bezig met maatschappelijke thema’s. Ik laat graag mijn stem horen”, aldus de laatstejaars. “Zo vind ik dat de politie een afspiegeling moet zijn van de maatschappij. Als dat intern goed is geregeld, gaat het naar buiten ook goed. De politie maakt er stappen in en dat is goed, maar uit de documentaire Blauwe Familie blijkt bijvoorbeeld dat het nog wel beter kan.’’

Bastian (vierde van rechts) tijdens een sessie bij de politie

Kijkje in keuken

Meedenken over verschillende thema’s vindt Bastian leuk en het geeft hem voldoening. De maandelijkse sessies zijn interessant en leerzaam en brengen hem bovendien op bijzondere plekken. Zo bezocht hij al eens de Politieacademie in Apeldoorn en het hoofdbureau van de politie in Den Haag. “Dat zijn bijzondere plekken, waar je een kijkje in de keuken krijgt. Je ziet er hoe de politie te werk gaat, wat ze er allemaal doen. Een heel interessante omgeving is het”, vindt Bastian.



De rol van jongerenambassadeur is er een van een jaar. Het is vrijwillig, dus er staat niets tegenover het werk dat Bastian en zijn groepsgenoten doen. Maar hij hoeft er ook geen geld voor. “Je doet het voor een bepaald doel, in mijn geval is dat een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik heb echt het gevoel dat mijn werk nut heeft.”