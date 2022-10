Bredase studenten gaan demonstreren omdat ze geen energietoeslag krijgen

Illustratie: Lotte Verheul

Bredase studenten gaan de straat op omdat ze geen tegemoetkoming krijgen voor hun gestegen energiekosten. Omdat ze willen dat de gemeente Breda wél energietoeslag uitkeert aan studenten, demonstreren ze aanstaande donderdag op de Grote Markt.

Het protest is een initiatief van drie Bredase studenten, in navolging van het protest van afgelopen week in Groningen. Ze willen, net als iedereen met een laag inkomen, gecompenseerd worden voor de gestegen energiekosten.

Het kabinet blijft bij zijn standpunt: studenten komen niet in aanmerking voor energietoeslag. De gemeente Breda gaat die dan ook niet uitkeren aan studenten. Wie de energierekening niet kan betalen, kan aanspraak maken op bijzondere bijstand.

Daar zijn wel regels aan verbonden: studenten mogen per maand niet meer dan 300 euro aan inkomsten hebben – inclusief studielening – en ze moeten zelfstandig wonen. Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld; er wordt daarnaast ook gekeken naar schulden, de hoogte van de energierekening en wat ouders kunnen bijdragen wanneer studenten jonger dan 21 jaar zijn.

“Wij willen met zoveel mogelijk studenten een signaal afgeven dat de regeling (…) niet eerlijk is”, zegt BUas-student Folkert tegen BredaVandaag.nl.

Onder andere de Bredase SP stelde vragen over het uitsluiten van studenten bij het uitkeren van energietoeslag. De partij verwees daarbij naar de uitspraak van de rechter in een rechtszaak die een student had aangespannen tegen de gemeente Nijmegen. De rechter oordeelde dat studenten niet als gehele groep uitgesloten mogen worden en daarom krijgt de student alsnog de eenmalige toeslag.