Gegevens driekwart Nederlandse studenten in Amerikaanse cloud

De persoons- en studiegegevens van veel Nederlandse studenten staan opgeslagen in datacentra van Microsoft en Amazon, meldt Het Financieele Dagblad (FD) op basis van nieuw onderzoek. Nederlandse universiteiten en hogescholen zouden de risico’s onderschatten.

In 2015 stond nog maar een kwart van alle studentgegevens in de cloud. Vorig jaar ging dat al om driekwart, blijkt uit een nog niet gepubliceerde studie waar het FD inzage in kreeg. Er zouden ook onderzoeksdata van Nederlandse universiteiten en hogescholen in de datacentra worden opgeslagen.

Experts waarschuwen al langer voor de risico’s van cloudopslag. De techbedrijven die erachter zitten, opereren onder de wetgeving van de VS. Zo hebben Amerikaanse opsporingsdiensten relatief gemakkelijk toegang tot de gegevens en kunnen die ook worden verkocht aan adverteerders.

Collectief afdwingen

De Landelijke Studentenvakbond stelt in het FD dat commerciële bedrijven studentengegevens überhaupt niet mogen opslaan. Universiteitenvereniging UNL erkent de risico’s die komen kijken bij de afhankelijkheid van de bedrijven, maar vindt niet dat het gebruik van de software meteen moet worden afgezworen. De vereniging wil academische waarden collectief afdwingen in contracten met de techgiganten.

De Tweede Kamer toonde zich vorig jaar bezorgd over de invloed van techbedrijven in het hoger onderwijs en onderzoek. In maart dit jaar beloofden de instellingen te gaan samenwerken op het gebied van digitale leermaterialen. Ze willen de privacy en veiligheid van studenten en medewerkers bevorderen. Cyberhoogleraren, activisten en medezeggenschappers hadden daar al eerder op aangedrongen.

UPDATE

De VVD en de SP hebben naar aanleiding van het artikel in het FD allebei Kamervragen ingediend bij onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.