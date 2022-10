Grote staking dreigt aan Britse universiteiten

Het personeel van Britse universiteiten wil betere arbeidsvoorwaarden en meer loon. Met de hoge inflatie in het achterhoofd stemden vakbondsleden maandag voor een grote landelijke staking.

Volgens de Britse vakbond University and College Union zijn meer dan zeventigduizend medewerkers bereid om de komende maanden te gaan staken aan 150 van de in totaal ongeveer 160 universiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat ook om medewerkers van bekende universiteiten als Oxford en Cambridge. Met zo’n grote staking kan het hele hoger onderwijs volgens de vakbond tot stilstand komen.

Maandag bleek uit een stemming dat tachtig procent van de vakbondsleden bereid zijn om te staken voor een hoger pensioen en betere arbeidsvoorwaarden, meldt The Guardian.

Ontevreden

Eerder dit jaar is het universiteitspersoneel een loonsverhoging van drie procent beloofd. Volgens de vakbond is dat onredelijk laag gezien de oplopende inflatie. De vakbondsleden waren verder ontevreden over de tijdelijke contracten en over forse bezuinigingen op de pensioenen.

De werkgevers hebben laten weten dat ze wel willen onderhandelen met de vakbond, maar dat ze eerst moeten “toetsen wat realistisch is”. In februari voerde het personeel ook al actie.