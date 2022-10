HBO Bouw & Infra Awards 2022 uitgereikt aan projecten met oog op natuur en dier

v.l.n.r. Bart Postema, Astrid Hooijmans, Ertug Ciftci en Jeroen Piels

De Academie voor Duurzame Gebouwde Omgeving reikte donderdagmiddag de HBO Bouw & Infra Awards uit. In het Atrium aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch namen alumni Jeroen en Ertug de juryprijs, Astrid en Bart ontvingen de publieksprijs.

Oud-studenten Bouwkunde Jeroen Piels en Ertug Ciftci kregen lovende woorden van de jury toen zij voor een publiek van studenten, familie, vrienden, medewerkers en docenten vertelden wat zij voor hun afstudeerscriptie onderzochten. “Jullie hebben een interessant en innovatieve ontwikkelvisie bedacht waarin jullie hebben gedacht vanuit de natuur en dieren in plaats van de mens. Een verrassende invalshoek”, luidde de jury.

Natuur inclusievere wereld

Het tweetal richtte zich tijdens hun afstuderen op natuurgebied Warande in Flevoland waarin mens, dier en natuur beter samengaan. Zij kwamen hierop omdat de biodiversiteit in Nederland al een tijd aan het dalen is. “We hebben gekeken naar hoe natuur de basis kan dragen voor stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen”, zegt Jeroen. “We hebben in ons project laten zien dat bij het gebruik van minder grond, toch dezelfde hoeveelheid woningen in een bepaald gebied kunt neerzetten, met dier en natuur in gedachten. Hoe dan? Daaruit is een visie gecreëerd waarin we kunnen werken naar een natuur inclusievere wereld.”



Tekst gaat verder onder het filmpje.

Jeroen en Ertug over hun ontwikkelvisie voor natuurgebied Warande in Flevoland

De Academie voor Duurzame Gebouwde Omgeving (voorheen Academie voor Bouw en Infra) reikt sinds 2016 een jury- en publieksprijs uit aan haar studenten. Dit jaar gebeurde dat weer fysiek; de vorige twee uitreikingen verliepen digitaal vanwege het coronavirus.

Natuurbehoud tijdens civieltechnische werkzaamheden

Bart Postema en Astrid Hooijmans studeerden Civiele Techniek en ontwikkelden een ecologische procestool. Daarmee kunnen bouwbedrijven ecologische waardes behouden en bevorderen in natuurgebieden waar civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden. “Tijdens ons afstudeerproject kwamen we erachter dat er bij bedrijven veel onduidelijkheid bestaat met betrekking tot wet- en regelgeving als het gaat om werkzaamheden verrichten in een natuurgebied”, legt Bart uit. “Dat komt omdat er op dit moment geen duidelijk stappenplan is voor civiele projecten in natuurgebied. Met onze tool worden deze stappen inzichtelijker.”

Belangrijk volgens Astrid want er ontstaat best wel wat schade in natuurgebieden doordat bedrijven niet goed op de hoogte zijn of de regels met een korreltje zout nemen. “Met de tool die wij ontwikkelden kunnen bedrijven binnen drie stappen wél weten waar ze aan toe zijn.” Het tweetal ontwikkelde de tool bij Nebest, een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau. “Ik ben er trots op dat het bedrijf onze tool nu daadwerkelijk in gebruik heeft.