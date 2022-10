Informaticastudent Tessa sprak op landelijk congres over diversiteit in ict-onderwijs

Tessa Hoeben (tweede van rechtsonder) met haar collega-panelleden

Hoe is het om als vrouw te studeren bij een opleiding waar vooral mannen studeren, en wat kan je daaraan doen? Over dat onderwerp sprak Tessa Hoeben, derdejaarsstudent Informatica, afgelopen vrijdag tijdens het HBO-ICT Job & Student Event in Utrecht. ‘’Ik heb vaak het gevoel dat ik minder serieus word genomen omdat ik een vrouw ben.’’

‘’Het was erg leuk, heel interessant vooral. Ik heb het gevoel dat het onderwerp inclusie binnen het ict-onderwijs begint te leven. Ik had niet het idee dat dat zo was, dus ik ben enthousiast’’, vertelt Tessa, derdejaarsstudent Informatica in Den Bosch, wanneer haar gevraagd wordt hoe het was om te spreken op het HBO-ICT Job & Student Event in Utrecht.

Panel

Tijdens het dagvullende evenement van afgelopen vrijdag waren zowel studiekiezers, studenten, docenten, onderzoekers en stagebedrijven uit heel het land aanwezig om het over hun vakgebied te hebben. Er waren onder andere lezingen, masterclasses, een banenbeurs en verschillende panels. Bij het panel over diversiteit in het ict-onderwijs schoof Tessa aan. Door een Avansdocent, met wie ze haar ervaringen als vrouw in een door mannen gedomineerde sector al eens eerder deelde, werd ze gevraagd deel te nemen. Samen met docenten, werkgevers en onderzoekers sprak ze in een panelgesprek over vrouwen in de technische sector, of beter gezegd een gebrek daaraan.

‘’Tijdens mijn studie zat ik in het eerste jaar nog wel met een paar vrouwen, maar dat doen ze volgens mij expres. Daarna zat ik bij nog één ander meisje in de klas, of was ik de enige. In het begin was dat wel raar’’, vertelt de derdejaarsstudent. ‘’Ik zocht naar manieren om het leuk te maken voor mezelf, en richtte samen met Linn Smetsers studievereniging SV Concat op, maar ik kan me goed voorstellen dat dat niet voor iedereen werkt. En dat je je dus eenzaam voelt.’’

Vorig jaar juli studeerden er 185 vrouwen bij de acht opleidingen van de Academie voor Techniek en Design. Daar stonden 2041 mannen tegenover. Avansdocent Hanneke van Hezik van ATIx startte toen een project om daar iets aan te doen.

Niet aangekeken

In het panelgesprek werd gevraagd hoe het voor Tessa is om als een van de weinige vrouwen een technische opleiding te volgen. En voorbeelden van vervelende situaties die Tessa tijdens haar studie of tijdens stages meemaakte, die had ze wel. Hoewel ze wel wil toevoegen dat er over het algemeen vooral enthousiaste, open mensen in haar sector werken, is de Avansstudent wel van mening dat de incidenten die ze meemaakte niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van een groter probleem. ‘’Ik heb vaak het gevoel dat ik minder serieus word genomen tijdens werkplekbezoeken, omdat ik een vrouw ben. Dan word ik niet aangekeken of aangesproken, alleen de mannen. Dat is een vervelend gevoel’’, zegt ze open. ‘’Ze gaan er vaak ook vanuit dat ik als vrouw minder weet dan mannen. En als ik dan wel eens het antwoord weet op een vraag, zijn veel mannen verrast.’’

Tessa Hoeben



Toekomstige generatie

Tessa maakt zich graag hard voor het onderwerp. Niet eens voor zichzelf, maar omdat ze hoopt dat er na de nodige aanpassingen in het land er meer vrouwelijke studenten een technische opleiding gaan volgen. En dat begint al bij voorlichtingsdagen op de middelbare school, of zelfs technieklessen aantrekkelijk maken voor meisjes op de basisschool. ‘’Er gaat nu een hoop talent verloren, omdat vrouwen zich niet welkom voelen of omdat ze denken dat een technische opleiding niets voor ze is. Voor hen voel ik me verantwoordelijk’’, vertelt ze. ‘’Als niemand iets doet, verandert er ook niets.’’

‘Er gaat nu een hoop talent verloren’

De Informaticastudent en haar collega-panelleden zouden graag zien dat onderwijsinstellingen meer inzetten op de werving van vrouwen bij techniekopleidingen. Dat kan door ze te gebruiken in marketingcampagnes en door vrouwen te laten meedoen aan open dagen. Zo zien potentiële studiekiezers dat er ook vrouwen zijn. De aanwezigen in de zaal waren het daar mee eens, maar dat is volgens Tessa niet per se de doelgroep die ze willen bereiken. Dat zijn namelijk de mensen die niet zoveel bezig zijn met het onderwerp inclusie binnen het techniekonderwijs. ‘’Hen bereiken is lastig. Als zich er steeds meer vrouwen aanmelden bij techniekopleidingen, ook bij Avans, wordt het genormaliseerd en kan de rest niet meer om ons heen. Daar hoop ik op.’’

Punt doet op dit moment samen met 19 andere universiteits- en hogeschoolbladen onderzoek naar inclusie en diversiteit. Daarvoor is een enquete opgesteld. Studenten kunnen die via deze link invullen, medewerkers via deze link. Dat duurt ongeveer tien minuten en kan anoniem.