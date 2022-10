Kunststudenten binden 800 meter afzetlint om schoolgebouw om aandacht te vragen voor genderongelijkheid

De minorstudenten tijdens het ophangen van hun afzetlint

800 meter aan roze afzetlint. Dat wikkelde een groep minorstudenten van St. Joost School of Art & Design in Breda gisteren om hun schoolgebouw. Daarmee vragen ze aandacht voor hun expositie Door het Lint. Die staat vooral in het teken van genderongelijkheid, een thema dat volgens de studenten meer aandacht verdient op hun academie.

De groep bestaande uit St. Jooststudenten Mayke Derijks en Nikita Leo, in samenwerking met Amsterdam Fashion Institute-studenten Noa van Peet en Jana Siero, kwam op het idee voor de expositie nadat ze een tijd geleden het rapport ‘Een nog onverteld verhaal’ van belangenorganisatie Women INC lazen over genderongelijkheid in de kunstwereld. Daarin staat onder andere dat ongeveer zeventig procent van de studenten op kunstacademies uit vrouwen bestaat, maar dat ze uiteindelijk maar een derde van wat hun mannelijke collega’s verdienen in het werkveld.

Daarvan geschrokken, en benieuwd naar de ervaringen op het gebied van het onderwerp binnen St. Joost, besloten de studenten in het kader van hun minor Arts & Humanity zelf een onderzoek te starten. Dat deden ze om erachter te komen of studenten het gevoel hebben of ze serieus worden genomen, en of ze zich er veilig voelen. Het onderzoek richtte zich uiteindelijk op drie pijlers: de verhouding tussen de student en docent, uiterlijk en stereotypering en de inhoud op theorie.





Vlnr: Nikita, Mayke, Jana en Noa

Verandering

”Uit het onderzoek kwam naar voren dat studenten graag verandering zien op deze drie onderdelen. Zo gaat de lesstof voornamelijk over witte, mannelijke kunstenaars. Ook blijkt dat gender, uiterlijk en kledingkeuze invloed heeft op hoe het werk van studenten beoordeeld wordt. En misgendering blijkt een probleem: de juiste voornaamwoorden van de studenten worden niet altijd gebruikt.

Feministisch protest

Mayke, Nikita en haar twee groepsgenoten bundelden de ervaringen van de studenten op het afzetlint. De in totaal 800 meter aan verhalen bonden ze om de schoolmuren heen, en loopt via de hoofdingang naar de ruimte waar de rest van de expositie Door het Lint te zien is. De (nood)uitgangen zijn wel gewoon bereikbaar, dus iedereen kan het gebouw betreden en verlaten. ‘’Zo wordt iedereen ermee geconfronteerd, en worden ze gedwongen het te lezen. Toen we het donderdag ophingen, voelden we ons heel krachtig. Dat was een euforisch moment. Het voelt echt als een feministisch protest’’, vertellen de twee studenten aan de telefoon.



Binnen is de toon van de expositie ”optimistisch, vierend en verbindend” geven de studenten aan. Daar zijn veertien werken te zien, gemaakt door mensen die zich niet als man identificeren. ‘’We willen het gevoel creëren wat je hebt wanneer je samen op de Women’s march staat’’, zeggen ze. Ook hangen er slingers, is er is taart én veel roze. ‘’Dat is omdat we vaak horen dat we de die kleur niet moeten gebruiken in onze werken. Het zou niet professioneel zijn. Maar daar zijn we het niet mee eens. Buiten willen we de aandacht trekken, binnen mag het wat gezelliger.’’

De studenten tijdens het ophangen van het afzetlint

Lovend

Het doel van de studenten is om met de expositie, waar ook een boekje met daarin de verhalen van studenten bij is gemaakt, het gesprek te openen op het gebied van genderongelijkheid binnen St. Joost. Dat heeft al succes, want er staat een gesprek met adjunct-directeur Siela Ardjosemito gepland. En ook de docenten die het project beoordeelden, waren volgens de studenten zeer enthousiast over de actie. ‘’Ze waren erg lovend. Ze gaven aan zich ongemakkelijk te voelen, en dat dat juist goed was. Ze hadden bijna geen kritiek, en dat is nog nooit gebeurd bij onze beoordeling. Ze vonden het perfect in balans’’, vertellen de twee trots.

‘’Om zulke reacties te horen, en de gezichtsuitdrukking van mensen te zien wanneer ze de verhalen op het afzetlint lezen, is bijzonder. Studenten vinden het herkenbaar. Er is geen mooier compliment voor je werk dan dat. Nu hopen we dat we impact hebben, dat er iets gebeurt. We zien onszelf als een feministische, progressieve generatie studenten. Dat willen we dan ook graag terugzien binnen de academie. Geen woorden, maar daden.’’

De expositie Door het Lint is tot vanavond te bezoeken op de Bredase kunstlocatie aan de Beukenlaan 1.