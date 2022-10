Let op: regionale ov-vervoerders gaan drie dagen staken

Bushalte bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Studenten die woensdag, donderdag en vrijdag met de bus naar Avans of hun stage gaan, moeten rekening houden met bussen die niet rijden. Vakbond FNV heeft buschauffeurs opgeroepen te gaan staken om zo tien procent meer loon te krijgen.

De afgekondigde staking is landelijk en geldt voor bijna alle streek- en stadsbussen. Welke ritten precies uitvallen is nog niet duidelijk, de vervoerders verwachten dat zeventig procent van de bussen wel rijdt, op basis van eerdere stakingsdagen dit jaar. Dat verschilt wel per regio, is te lezen. Arriva adviseert reizigers om op de dag van vertrek diverse digitale reisplanners en apps te gebruiken.

Avans

Ondanks de staking gaan geplande lessen en tentamens bij Avans gewoon door. Als lessen door de staking niet kunnen doorgaan, zorgen de opleidingen zelf voor oplossingen. De opleidingen informeren studenten en medewerkers hier in dat geval zelf over. Het College van Bestuur van Avans adviseert studenten en medewerkers zelf om alternatief vervoer te regelen.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat chauffeurs in het streekvervoer staken. Vakbond FNV wil een compensatie voor de de stijgende prijzen en vraagt om een verminderde werkdruk. Nu zijn de roosters van chauffeurs vaak onregelmatig en is het ziekteverzuim groot.