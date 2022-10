Nablijven bij Gerrit: Meer oplaadpunten nodig bij Avans en op deze plek koelt het juist af

Gerrit Hiemstra vertelt over duurzaamheid op Avans

Tijdens de tweede editie van Nablijven vertelde NOS-weerman Gerrit Hiemstra over het klimaat en het toekomstbeeld ervan. Studenten vroegen hem het hemd van het lijf. Punt was er maandagmiddag bij en licht de interessantste vragen er voor je uit.

In het Atrium in Den Bosch aan de Onderwijsboulevard gaf Gerrit Hiemstra een lezing over de verandering van het klimaat en wat we zelf kunnen doen om dit tegen te gaan.

Hoe kan het dat de opwarming van de aarde ineens zo snel gaat? Komt dat doordat we veel meer bewoners hebben?

“De snelle stijging wordt veroorzaakt doordat we fossiele brandstoffen gebruiken en verbranden. Het klimaat verandert altijd; dat is een natuurlijk proces. Maar dit is een extra factor die daarbovenop komt.”

De atmosfeer wordt steeds warmer door de opwarming van de aarde. Zijn er ook plekken op aarde waar het kouder wordt?

“Er is maar één plek waar het een beetje afkoelt, dat is ten zuiden van Groenland boven de Atlantische oceaan. Dat is de enige plek waar sprake is van structurele afkoeling door verandering in de golfstroom.”

Vorige week was er een Q&A met Filemon Wesselink over complotdenkers. Kan me voorstellen dat jij ook vaak mensen tegenkomt met andere meningen. Hoe ga je daarmee om?

“Ik ben inmiddels zover dat ik me daar niet meer zo druk om maak. Het is een normaal verschijnsel dat mensen het niet accepteren of geloven als zij worden geconfronteerd met verandering. Zij hebben dan iets anders op internet gelezen dat volgens hen het tegendeel bewijst. Je ziet dat ook gebeuren bij het stikstofverhaal. Klimaatverandering trekt zich niks aan van andere meningen, dat gaat toch door.”

Illustratie klimaat: Image by pch.vector on Freepik.

Foto Gerrit Hiemstra: Walter Kallenbach

Je kunt zelf zorgen voor minder uitstoot door elektrisch te rijden. Maar dat is toch ook niet klimaatneutraal en dus niet helemaal heilig?

“Het grote verschil met elektrisch transport is dat het geen verbruikend proces is. Je verbruikt geen grondstof tijdens het rijden.”

Wat als we de klimaatdoelen negeren en gewoon de boel de boel laten, komt het dan nog goed?

“Nee, kijk maar eens naar de overstromingen die we vorig jaar hadden in Limburg en de extreme droogte waar we deze zomer mee te maken hadden. Als we doorgaan op deze manier, dan gaan we deze consequenties nog erger en vaker ervaren. We kunnen niet de boel de boel laten.”

Wat kan Avans beter doen op het gebied van duurzaamheid?

“Toen ik hier vanmiddag de parkeergarage binnenreed, kon ik met moeite mijn auto parkeren op een oplaadplek. Er mogen dus best wat meer plekken bij waar dat kan.”

Wat vind je van carbon capturing? (Het ondergronds opslaan van CO₂)

“Ik denk dat we op lange termijn niet zonder kunnen. Het is een nieuwe, experimentele techniek waar we in de toekomst meer gebruik van zullen moeten maken.”

Ik probeer mijn vrienden te overtuigen van de klimaatproblemen. Vaak krijg ik dan als tegenreactie dat Nederland toch te klein is om hieraan bij te dragen. Hoe kan ik hier een sterk antwoord op teruggeven?

“Nederland is klein, maar dat betekent niet dat we het in ons eentje moeten doen. Elke wereldbewoner heeft de verantwoordelijkheid om zijn steentje bij te dragen. Ontwikkelingslanden hebben het moeilijker dan de Westerse landen omdat zij geld hebben om er wat aan te doen. Daarnaast heeft het Westen de klimaatproblemen grotendeels veroorzaakt, dus mogen wij het ook oplossen. Dat heeft te maken met klimaatgerechtigheid.”

Alle klimaattoppen zijn telkens ergens anders in de wereld. Waarom zijn deze niet online? Dat scheelt heel veel CO₂-uitstoot.

“De reden dat het steeds op een andere plek is, is omdat het een wereldwijd probleem is. Dat iedereen er dan naartoe moet vliegen is lastig uit te leggen.”