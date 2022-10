De Roze Helpdesk viert Coming Out Day. Op de Hogeschoollaan en de Lovensdijkstraat in Breda en de Onderwijsboulevard in Den Bosch gaan zij met studenten en medewerkers het gesprek aan, onder andere over hoe het is om uit de kast te komen. Zo hoopt de Roze Helpdesk dat elke student, ongeacht geaardheid of geslacht, zich veilig voelt binnen Avans Hogeschool.