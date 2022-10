Russische spion opgepakt die werkte aan Noorse universiteit

Drone ter illustratie

Een Russische spion die zich voordeed als Braziliaanse wetenschapper aan een Noorse universiteit is maandag ontmaskerd. Hij heeft in het poolgebied gevoelige militaire informatie verzameld. De man wordt deze maand het land uitgezet.

De wetenschapper die zichzelf ‘José Assis Giammaria’ noemde, deed het afgelopen jaar onderzoek naar militaire activiteit in het Noordpoolgebied. Hij maakte daar foto’s vanuit de lucht met een drone. Alleen bleek hij in werkelijkheid zelf een Rus te zijn die aan het spioneren was, meldt The Guardian.

Braziliaanse papieren

De spion is maandag opgepakt door de Noorse politie. In het vonnis van het ministerie van Justitie staat dat hij volgens de Noorse veiligheidsdienst een geheime opdracht van de Russische regering had om informatie te verzamelen over militaire activiteiten en de onderzoekers die deze in kaart brachten. Ook zou hij Noorwegen zijn binnengekomen met valse Braziliaanse papieren.

De advocaat van Giammaria ontkent de beschuldigingen en zegt dat zijn cliënt “niets begrijpt van de verwijten”. Voorlopig zit de man nog vast maar de Noorse politie liet weten dat hij in de loop van de maand het land wordt uitgezet.

Vriendelijke collega

Giammaria werkte sinds december bij de faculteit veiligheidsstudies aan de universiteit van Tromsø. Hij gaf onderwijs en deed onderzoek. Zijn collega’s omschreven hem als vriendelijk en terughoudend. Hij viel vooral op omdat hij constant vragen stelde, geen sociale media gebruikte en een vreemd accent had.

Professor Gunhild Hoogensen Gjørv had hem benoemd op aanraden van een Canadese wetenschapper bij wie Giammaria voor zijn proefschrift soortgelijk onderzoek had gedaan. Gjørv vindt de situatie ironisch, zegt ze tegen The Guardian. “Wij zijn nu zelf onderdeel geworden van datgene waar we altijd onderzoek naar doen, namelijk de bedreigingen voor de nationale veiligheid.”