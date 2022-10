Student-ondernemers Lisanne en Jenna schreven een boek om ondernemers te helpen

Jenna (links) en Lisanne (rechts) met hun boek De Business Guide. Foto: Lisanne den Harog

Lisanne den Hartog en Jenna van Westenbrugge bedachten voor een project van hun studie Ondernemerschap en Retail Management een manier om beginnende ondernemers in de mode- en beautysector te helpen. Ze schreven een boek en agenda in één waar allerlei handige tips in staan om je schoonheidsbedrijf van de grond te krijgen. Nu is dit boek ook te koop in de winkel.

Derdejaarsstudenten Lisanne en Jenna houden allebei van mode en beauty. “Een eigen webshop is een must in de mode- en schoonheidssectoren”, vertelt Jenna. “Daar maak je afspraken, verkoop je artikelen en onderhoud je contact met klanten. Alleen een eigen site van de grond krijgen, is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weten wij ook vanuit onze studie. Bedrijven die hulp aanbieden, vragen daar veel geld voor. Als beginner heb je dat geld niet. Daar willen wij bij helpen.”

Op het terras

Zo gingen Lisanne en Jenna op zoek naar een manier om beginnende ondernemers te helpen met hun webshops. Het duurde even voordat ze bij een boek uitkwamen. “We dachten eerst aan een consultbureau”, vertelt Lisanne. “Maar daar hebben we niet genoeg naamsbekendheid voor. Ondernemers zullen niet snel twee studenten om advies vragen, als ze ook naar een professional kunnen.”

Het idee voor een boek kregen de studenten uiteindelijk op het terras. “We waren de hele dag aan het brainstormen en kwamen er maar niet uit. Dus we besloten even stoom af te blazen op het terras. Daar kregen we opeens de ingeving voor het boek.”

De Business Guide

Dat idee leidde tot De Business Guide. Het is een agenda en handboek in één. Zo vind je schema’s compleet met social media-planningen, afgewisseld met ‘how-to-pagina’s’ met tips over bijvoorbeeld influencer-marketing en belastingaangifte. “Daarbij hebben we ook bladzijdes waar je doelen en reflectiemomenten op kan schrijven om ondernemers te motiveren”, vertelt Jenna. “We hebben het zo uitgebreid mogelijk gemaakt.”

Problemen met de drukkerij

In het proces van een product maken, loop je weleens tegen iets aan. Zo hadden Lisanne en Jenna problemen met de drukkerij. “Ze waren te laat met leveren”, legt Lisanne uit. “Dat is jammer, want onze agenda loopt van augustus 2022 tot augustus 2023. Door de vertraging kwam De Business Guide pas in september op de markt, waardoor we een maand misliepen.” Jenna vult aan: “Sommige diensten moet je uit handen geven en dan heb je er geen zicht meer op. Dat is vervelend, maar het is nu eenmaal zo en we leren er natuurlijk van.”

Toen ze het boek eindelijk in hun handen hielden, was het een bijzonder moment. “Ik was aan het werken in de tuin en mijn zusje riep: ‘Lisanne je moet echt komen!’ Toen ik bij haar kwam, zag ik drie grote dozen. Ik belde Jenna meteen en wilde met de telefoon in mijn hand de dozen openmaken. Heel onhandig, maar het lukte. Om eindelijk datgene in je handen te houden waar je een jaar lang zo hard aan hebt gewerkt, is heel bijzonder!”

Brutaal zijn

Toen kwam het moment om De Business Guide daadwerkelijk op de markt te brengen. Naast hun eigen webshop, wilden de studenten het boek in een echte winkel hebben. Daar moesten ze brutaal voor zijn. “We besloten om gewoon maar een boekenwinkel binnen te lopen en het te vragen”, vertelt Jenna. “Dat was even spannend, maar gelukkig wilden de eigenaren graag meewerken. Heel vet dat dat gelukt is!” De Business Guide vind je bij Libris in Breda en Loft17 in Leerdam.

De eerste uitgave van De Business Guide ligt pas net in de winkels, maar Lisanne en Jenna denken al aan de toekomst. De Avansstudenten zien het ondernemersleven in ieder geval al helemaal zitten. “We hebben honderd boeken ingekocht en we hopen daarvan tachtig procent te verkopen”, legt Jenna uit. “Als dat lukt gaan we aan de slag met een volgende versie.” Maar ook als ze niet zo veel verkopen, hebben de meiden een plan. “We gaan dan verder als consultants. Dan was dit boek een mooie manier om wat naamsbekendheid te creëren. Hoe dan ook zijn we trots op het resultaat!”