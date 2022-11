Alumnus Puck Paassen wint Animation Talent Award

Puck met haar prijs

Alumnus Puck Paassen, die in september afstudeerde bij St. Joost School of Art & Design, won woensdag de Animation Talent Award in Breda. Dat is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een recent afgestudeerde student van de kunstacademie. Ze won een geldbedrag van zesduizend euro.

Daags na het winnen van de Animation Talent Award kan Puck Paassen het nog maar nauwelijks bevatten. Zo verrast is ze met de prijs. ‘’Bizar. Ik had het absoluut niet verwacht. Ik meldde me aan voor de pitch om gewoon te kijken hoe ver ik zou komen. Mijn andere oud-studiegenoten die meededen zijn allemaal zó getalenteerd: zo hoog zette ik mezelf echt niet in het vaandel’’, vertelt Paassen.



Aanklooien

De Animation Talent Award wordt jaarlijks uitgereikt door de Keep an Eye Foundation aan een recent afgestudeerd animatietalent van de eenjarige masteropleiding Animation aan het Master Institute of Visual Cultures van St. Joost. De oud-Avansstudent deed samen met vier anderen mee met het idee om een webcomic te maken, die in het teken staat van hoe het is om jongvolwassen te zijn in deze tijd met alle struggles die daarbij komen kijken. In HOW TO ADULT komen thema’s als financiën, de huizenmarkt en drugs aan bod. ‘’Maar dan op een grappige manier’’, zegt de alumnus, die op het idee kwam voor de comic toen ze naar haar eigen leven keek en dat van leeftijdsgenoten. ‘’Ik ben zelf bekend met de problemen in de comic. Mensen om me heen en ik klooien maar wat aan, we doen maar wat.’’

Het werk van Paassen kan je zien op haar Instagrampagina.



Een vakjury bestaande uit professionals uit het werkveld, kroonde de alumnus in het Bredase Chassé Theater als winnaar. ‘’Ze vonden dat mijn project goed past bij het doel van de foundation. Ik ben jong, en de onderwerpen die in mijn comic terugkomen ook. Dat snap ik wel, het heeft z’n charmes’’, vertelt Paassen.



Fantasie

Voor de oud-Avansstudent aan haar master bij St. Joost begon, volgde ze er ook al de bachelor Illustrated & Animated Storytelling. Daar kwam ze niet echt toe aan het ontdekken van alles wat animatie te bieden had. ‘’Ik was daar meer op zoek naar wie ik nou eigenlijk was als kunstenaar. En toen ik dat eindelijk wist, zat de opleiding er op’’, zegt ze lachend. Daarom besloot ze haar master te gaan doen, die helemaal in het teken staat van de kunstvorm. ‘’Animatie geeft een extra stapje om je fantasie realistisch te maken. Dat is een hele goede, leuke vorm.’’



Met de zesduizend euro die met de prijs komt, kan Paassen een begin maken met de uitvoering van de webcomic. Verder gebruikt ze het geld voor het ontwikkelen van een site en de promotie. ‘’Het geld is een mooi startbedrag voor het project. Daar ben ik heel blij mee.’’