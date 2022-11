Avans in contact met studenten die Halloweendrama in Seoel meemaakten

Een vrouw plaatst een bloem als eerbetoon aan de slachtoffers van een dodelijk ongeval na de Halloweenfestiviteiten van zaterdagavond op straat in de buurt van de plaats delict in Seoel, Zuid-Korea. (AP Photo/Ahn Young-joon)

Bij het Halloweendrama dat zich afgelopen weekend in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel afspeelde, zijn ook twee à drie Avansstudenten betrokken. Zij waren aanwezig bij de festiviteiten.

Het calamiteitenteam van International Office (IO) is op dit moment met de Avansstudenten in gesprek. Hoe het met hen gaat is nog niet duidelijk.

In geval van alle soorten calamiteiten neemt International Office contact op met de studenten in het buitenland om erachter te komen of ze in orde zijn. Denk daarbij aan de uitbraak van potentieel dodelijke virale infectieziekten, aardbevingen, persoonlijke ongevallen, diefstal van geld of paspoort of gewelddadige onlusten.

IO stelt de academie van de student op de hoogte, die het verder overneemt. Er wordt overlegd of en wat de desbetreffende student nodig heeft en of diegene het semester in het buitenland kan afmaken. Daarnaast kan de student terecht bij een decaan van Avans.

Verdrukking

Bij een Halloweenfeest in uitgaansdistrict Itaewon kwamen afgelopen zaterdag zeker 153 mensen om en raakten tientallen anderen gewond. Door de enorme toeloop raakten zij in de verdrukking. Volgens lokale media kwamen meer dan honderdduizend mensen op de festiviteiten af. De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-Yeol heeft een periode van nationale rouw afgekondigd.

Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geen meldingen binnengekomen over Nederlanders die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. Ook zijn er geen hulpvragen geweest van Nederlanders in Zuid-Korea, schrijft het AD.

Ben je in het buitenland en maak je een calamiteit mee? Via +31 885258001 bel je International Office. Bij geen bereik, bel dan het noodnummer: +765320972.