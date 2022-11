Avans yourself bij Avans: ‘Zo ontdek je wie je bent’

Avans Yourself in Den Bosch

Wat maakt Avans uniek? Dat laat de hogeschool met de nieuwe positionering, Avans Yourself, zien. Om deze boodschap door Avans te verspreiden, staat er deze week een roadshow in Den Bosch, Breda en Tilburg.

“Door te positioneren laten we zien wat ons onderscheidt van anderen, wat onze meerwaarde is voor onze doelgroepen en hoe we waarmaken wat we beloven”, dat schrijft Avans. Volgens de hogeschool kunnen studenten zich hier blijven ontwikkelen zodat ze het doel dat zij voor ogen hebben bereiken en hun leven lang bij Avans kunnen studeren. Bijvoorbeeld door flexibele leerroutes of buitenschoolse projecten.

Tijdens de roadshow luister je naar drie verschillende verhalen over Avans Yourself. Een student Environmental Studies, een eventmanager bij Avans en een oud-student vertellen wat de positionering voor hen betekent. “Avans Yourself is voor mij een keuze. Je kunt zelf een route bepalen”, vertelt de stem van oud-Avansstudent Communicatie en Multimedia Design, Bart-Jan Hoogink, via de koptelefoon. “Zo ontdek je wie je bent en wie je wil zijn.”

Positionering

Avans positioneert zich omdat uit onderzoek blijkt dat het beeld en de doelstelling van de hogeschool niet duidelijk is voor studiekiezers. “Daarom willen we deze campagne ook uiteindelijk naar hen brengen”, vertelt Margriet Winkels, betrokken bij de interne lancering van Avans Yourself. “Voor hen moet duidelijk worden waar Avans voor staat.”

Medewerkers en studenten

De lancering van Avans Yourself is nu vooral nog gericht op het personeel. “We willen eerst de medewerkers inlichten over ons verhaal”, legt Winkels uit. “Met hun input en feedback koppelen we de positionering straks door aan studenten.” Medewerkers reageren volgens Winkels enthousiast op de roadshow. “Ze herkennen zich in de verhalen en laten weten dat dit inderdaad is waar Avans voor staat.”

Later wordt Avans Yourself bij de studenten onder de aandacht gebracht. “We zijn nu nog aan het kijken hoe we dat het beste kunnen doen.” Studenten zijn natuurlijk wel welkom om naar de verhalen van de roadshow te luisteren.