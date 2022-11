Avansdocenten willen met YouTubekanaal De Labtijgers Chemieopleiding promoten

Om de opleiding Chemie te promoten zijn docenten Eline Jurgens en Laurens Vedder een YouTubekanaal gestart. Ze noemen zichzelf De Labtijgers. Elke aflevering voeren zij in een lab allerlei proeven uit. Ze hopen op deze manier scholieren te inspireren de opleiding Chemie te kiezen.

Vedder kijkt graag YouTubefilmpjes waarbij chemische experimenten worden uitgevoerd. Toen hij met collega Jurgens de taak kreeg om hun opleiding te promoten, wist de chemiedocent meteen dat zij samen ook zulke video’s moesten maken. “Ik ben zelf een hele grote fan van die kanalen op YouTube. Alleen zijn ze allemaal in het Engels en niet toegankelijk voor de mensen die op een laag niveau zitten in de chemie. Dus ik wilde heel graag laten zien dat het ook anders kan”, vertelt de chemiedocent enthousiast.

Het idee was vrij snel duidelijk, ze gingen voor professionele en toegankelijke video’s. Maar de naam bleek toch wat lastiger. Chemiedocent Jurgens: “Het was een grote uitdaging. Meestal wordt de term labratten genoemd, maar we wilden iets anders. Iets positiefs. Uiteindelijk hadden we zelfs collega’s gevraagd om mee te denken.” Dat pakte goed uit. Vedder: “Een collega kwam ineens naar me toe en zei dat de studenten elkaar labtijgers noemen. Als in: je bent een tijger omdat je het goed doet. Toen wisten we dat dat onze naam moest worden.”

Imagoprobleem

Volgens de docenten heeft de opleiding Chemie een boost nodig. “De studentenaantallen zijn aan het dalen, dit jaar zelfs heel sterk. De trend binnen Avans is dat er weinig met socials gedaan wordt. Daarnaast laten scholieren vaak het vak scheikunde vallen en dan kun je al niet de opleiding Chemie doen”, aldus Jurgens.

Dat komt doordat scheikunde een imagoprobleem heeft, vindt Vedder. “Vooral omdat de samenleving meer groen wil en bij Chemie denk je daar juist niet aan. Terwijl juist de chemie daarbij kan helpen. Het is meer dan alleen maar olie en giftige stoffen. En zeker meer dan alleen de stoffige docent”, vertelt Vedder. Daar hopen ze met De Labtijgers nu verandering in te brengen.

Om het imago te verbeteren, proberen Jurgens en Vedder de proeven op een speelse manier uit te voeren. Zo hebben ze hun labjassen laten oppimpen met tijgerprint en proberen ze experimenten uit te voeren die de havoleerlingen aanspreken.

Hoop

“We verwachten niet dat we ineens het dubbele aantal aanmeldingen krijgen voor de opleiding Chemie”, zegt Vedder. “Maar we willen dat meer scholieren het vak scheikunde kiezen en er dan in blijven hangen.” De docenten hopen dat deze toekomstige studenten dan uiteindelijk voor Avans kiezen. Jurgens: “Misschien, als we als De Labtijgers groot worden, dat ze bewust dan voor onze opleiding kiezen.”