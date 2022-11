Bezetting bij Erasmus Universiteit

In Rotterdam zijn ongeveer veertig actievoerders begonnen aan de bezetting van een universiteitsgebouw. Ze noemen zich OccupyEUR en hebben vier uiteenlopende eisen.

“Om iets voor 11 kwamen wij op vreedzame wijze het Sandersgebouw binnen, zijn gaan zitten, en sindsdien weigeren wij te vertrekken”, twittert de actiegroep OccupyEUR.

Volgens universiteitsblad Erasmus Magazine hebben sommigen slaapmatjes meegenomen, dus de bezetting kan nog even duren. De groep zou uit studenten, medewerkers en klimaatactivisten bestaan. Beveiligers controleren studentenkaarten.

De bezetters eisen een einde aan de banden met de fossiele industrie. Ook verzetten ze zich tegen de tijdelijke contracten en hoge werkdruk aan de universiteit (‘precarisering’). Verder zouden de gebouwen van de universiteit beter toegankelijk moeten zijn.

Daarnaast hebben de actievoerders een eis aan het kabinet: ze willen een einde aan studieschulden en volledige compensatie van de studenten van het leenstelsel. Afgelopen week, tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer, bleek de kans daarop nihil.

Open brief

In een open brief stelt de actiegroep dat de universiteit niet genoeg bijdraagt aan positieve maatschappelijke veranderingen. Het bestuur zegt in een reactie aan Erasmus Magazine “begrip te hebben” voor de beweegredenen van de actievoerders, al zou de universiteit allang bezig zijn met duurzaamheid.

Het Sandersgebouw staat op Woudestein, de centrale campus van de Erasmus Universiteit. In het gebouw wordt onderwijs gegeven, maar er zitten ook enkele bestuursdiensten.