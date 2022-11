Borrelen en gezamenlijk werken aan opdrachten tijdens Week van de Internationale Student

Danae Hidalgo (sweater) met andere internationale studenten

Op initiatief van International Office van Avans konden internationale studenten woensdagavond gratis borrelen in het Bredase Grand Café. De borrel werd georganiseerd in het kader van de Week van de Internationale Student, waarin ook de eerste editie van de Avans International Conference is. Er kwamen zo’n veertig studenten af op de borrel, die zich de gratis biertjes en bitterballen lieten smaken.

Danae Hidalgo, een Mexicaanse student International Finance, kijkt naar een bord met snacks dat de ruimte rondgaat. Wanneer de schaal bij haar is kijkt ze er even vertwijfeld naar, waarna ze een frikandel pakt en deze in de chilisaus dipt. “Een soort worst is dit…toch?”, zegt ze met enige twijfel in haar stem. “Ik heb dit volgens mij al eens eerder gegeten in Nederland. Smaakt niet slecht.”

Andere culturen

Samen met een groep studiegenoten, allemaal internationals, is ze naar de borrel bij Avans aan de Hogeschoollaan gekomen. Even hiervoor had ze college, dit evenement sluit goed aan. “Leuk dat Avans dit organiseert. We hebben deze week les met studenten van over de hele wereld. Daardoor leer je andere culturen en perspectieven kennen”, vertelt de internationale student, die daarna een slok van haar glas Jupiler neemt.

Sociale activiteit

De borrel is georganiseerd om studenten uit de Avans International Community (AIC) een sociale activiteit te bieden in een week waarin ook speciale onderwijsactiviteiten op het programma staan. Er was plek voor honderd deelnemers die zich vooraf moesten inschrijven, een aantal dat zo werd gehaald. Niet iedereen kwam opdagen. Iedere student kreeg vier consumptiebonnen waar ze in het Grand Café iets van konden drinken. Wie binnenstapte in het café, hoorde in elke hoek wel een andere taal: Frans, Spaans, Koreaans, hier en daar Nederlands en Engels.



Belangrijk

Guglielmo Ferrari is met zijn studievrienden Omar en Alexandra, afkomstig uit Mexico en Hongarije, gekomen. “We maken er een leuke avond van. Nieuwe mensen leren kennen, genieten van de gratis drankjes en natuurlijk relaxen na een dag hard werken”, vertelt de laatstejaarsstudent economie die zijn minor bij Avans volgt. “Het is fijn om elkaar zo op een andere manier te zien en te leren kennen. Ik ben blij dat de hogeschool dit faciliteert, dat is belangrijk.”

Guglielmo (zwarte trui) met links van hem Omar en rechts van hem Alexandra

Vóór de borrel volgde de studiegroep van Guglielmo een college waarin ze in groepjes een rollenspel moesten spelen. Hijzelf vervulde de rol van een stakeholder. Die vorm van werken is voor hem onbekend. “In Italië werken we niet samen op die manier, het is anders dan ik gewend ben. Ik leer er een hoop van”, zegt de student tevreden. De borrel duurde van 17:00 tot 18:30 uur. Daarna gingen de studenten huiswaarts of de stad in om de avond voort te zetten.



Avans International Conference

De borrel voor internationals van Avans valt in de Week van de Internationale Student. Anders dan andere jaren pakt Avans groots uit. Voor de eerste keer organiseert de hogeschool de Avans International Conference, waar gedurende vijf dagen drie internationale minors, het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, de Provincie Noord-Brabant en het werkveld bij betrokken zijn. Het thema ‘Exploring Future Challenges and Opportunities in Doing Sustainable Business’ staat daarbij centraal.



De kick-off van de conferentie was op maandag in Breda. Daarbij was Jacomine Ravensbergen aanwezig namens het College van Bestuur en de Mexicaanse ambassadeur in Nederland, José Antonio Zabalgoitia Trejo. Hij vertelde over het belang van brede internationale samenwerkingen en de economische en diplomatieke Mexicaans-Nederlandse betrekkingen.

Jacomine Ravensbergen (links) met José Antonio Zabalgoitia Trejo. Foto via: Beeldmakers Avans

Collectieve kennis

“Voorheen kreeg de Week van de Internationale Student ook aandacht binnen Avans, maar dan vaak verspreid binnen academies en opleidingen”, zegt Joost van Hilst, projectleider van Avans International Community (AIC). “Met deze allereerste Avansbrede International Conference kunnen we studenten, die onderdeel uitmaken van onze international community, samenbrengen en laten samenwerken met onze onderzoekers en het werkveld aan complexe, maatschappelijke vraagstukken. Door samen te werken kunnen we namelijk de kracht van onze collectieve kennis gebruiken en doelgerichte oplossingen creëren die echt duurzaam zijn. We schalen dat met deze conferentie verder op. Dat is enorm waardevol.”

‘Door samen te werken kunnen we namelijk de kracht van onze collectieve kennis gebruiken en doelgerichte oplossingen creëren die echt duurzaam zijn’ -Joost van Hilst, projectleider AIC

Katoen

Aan de week doen zo’n 75 studenten mee. Die komen uit alle windstreken: van Mexico tot Zuid-Korea en alles daartussenin. Elke dag kregen ze een opdracht die in het teken stond van een thema gericht op ‘doing sustainable business’. “Om samen tot nieuwe technieken te komen voor complexe uitdagingen, zoals het vinden van nieuwe businessmodellen voor bijvoorbeeld katoen. We daagden ze op dinsdag uit na te denken hoe de huidige waardeketens om te buigen naar een circulaire”, aldus Van Hilst. Morgen vindt een brede discussie plaats over hoe de industrie verder moet.



De Avansdocent is enthousiast over de conferentie en verwacht dat de tweede volgend jaar ook van de grond komt. “Je merkt dat er veel energie in en rondom zit. Vanuit het onderwijs, de studenten, lectoraten, de Provincie en het werkveld. En daar gaat het om. Om samen kennis te creëren en te delen, met vertrouwen in elkaar én in een duurzame toekomst. En daar komen we alleen als we in de volle breedte blijven samenwerken.”