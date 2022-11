CDA wil stijging collegegeld intomen

Illustratie: Joris Habraken

Het CDA vraagt minister Dijkgraaf om het collegegeld voor het hoger onderwijs te beperken, omdat de inflatie vermoedelijk lager is dan de officiële cijfers aangeven.

Regeringspartij CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over een artikel van het HOP. Daarin staat dat het collegegeld eigenlijk minder snel zou hoeven stijgen dan nu is aangekondigd. Statistiekbureau CBS gaat namelijk de berekening van de inflatie aanpassen.

Het collegegeld (nu 2.209 euro) groeit elk jaar met de inflatie mee. Komend jaar komt er 105 euro bovenop. Dat zou eerst nog meer zijn (212 euro), maar minister Dijkgraaf heeft de regeling aangepast om uitschieters te dempen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek wil echter de berekening van de inflatie aanpassen. De snel stijgende energieprijzen krijgen dan minder invloed op de ‘consumentenprijsindex’, zoals de CBS-tabel met de inflatiecijfers heet. Volgens die nieuwe berekening, die nog uitgewerkt wordt, zou het collegegeld eigenlijk maar 67 à 85 euro hoeven stijgen.

Vooruitlopen

“Wat is de uiterlijke termijn waarop het collegegeld vastgesteld moet worden?”, wil Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA) van minister Dijkgraaf weten. Ook vraagt hij of de minister bereid is om vooruit te lopen op deze aanpassing van het inflatiecijfer.

Over het algemeen beantwoorden bewindslieden Kamervragen binnen enkele weken.