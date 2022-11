Deze oud-Avansstudenten ontvingen de VSBfonds beurs voor een master in het buitenland

Myrna van der Heijden en Sem Koole haalden afgelopen studiejaar hun diploma. De oud-Avansstudenten besloten hierna een master te volgen. Dat doen ze niet in Nederland, maar in het buitenland. Daarvoor ontvingen ze de VSBfonds Beurs, een studiebeurs voor studenten die hun vervolgstudie in het buitenland willen doen.

Myrna van der Heijden studeerde Integrale Veiligheid aan Avans in Breda. Ze droomt van een baan bij de politie. Daarom koos ze voor de master Criminal Justice and Intelligence in Portsmouth. “Dat sluit perfect aan bij een carrière in dit werkveld”, vertelt ze enthousiast.

Sem Koole studeerde Business Innovation in Den Bosch en wil bedrijven helpen met verduurzaming. Daarom koos hij voor de master Management Innovation and Entrepreneurship in Antwerpen. “Bij veel grote bedrijven heb je een masterdiploma nodig om er te werken”, legt de oud-Avansstudent uit. “Ik wil juist op die plekken komen om daadwerkelijk een verandering te maken. Daarom is deze opleiding voor mij belangrijk.”

Van der Heijden op het station voordat ze naar Portsmouth vertrok. Foto: Myrna van der Heijden

Studeren in het buitenland

Voor Van der Heijden was het al langer een droom om in het buitenland te studeren. Zo wilde ze haar minor ook in Portsmouth doen. “Helaas kwam toen corona om de hoek kijken en ging het feest niet door. Toch is deze universiteit me altijd bijgebleven. Toen ik naar een master zocht, kwam ik snel bij Portsmouth uit. Deze opleiding heeft zo veel te bieden. Het is een goed aangeschreven universiteit, het ligt in een grote stad en er zijn veel buitenschoolse activiteiten. Het totaalplaatje was perfect.”

Voor Koole was de plek van de studie minder belangrijk. “Het draaide bij mij echt om de universiteit. Deze opleiding in Antwerpen staat zo hoog aangeschreven en sluit precies aan bij wat ik belangrijk vind. Ik moest hier wel naartoe. Als de studie in Frankrijk of Spanje was, was ik daar heen gegaan.” Koole vindt het belangrijk dat er veel diversiteit binnen zijn studie is. “Daar wordt op deze universiteit veel aandacht aan besteed. Ik zit met studenten van allerlei nationaliteiten in een klas en als we projecten doen, wordt je groep samengesteld op afkomst. Zo leer je van elkaar en daardoor ontstaan de mooiste producten.”

VSBfonds

Studeren in het buitenland is leuk, maar het kan ook prijzig zijn. Daarom ging Van der Heijden op zoek naar financiering voor haar master. Zo kwam ze al snel bij de VSBfonds Beurs uit. “Ik had er via Avans een keer van gehoord, maar tijdens mijn research naar de master kwam ik er meer over te weten.” Zodoende meldde Van der Heijden zich aan. “Ik schreef een motivatiebrief en een tijdje later mocht ik op gesprek komen.” Uit alle aanmeldingen werden twee studenten gekozen en één daarvan was Van der Heijden. “Het voelde heel goed om de beurs te krijgen. Er viel een last van mijn schouders. Ik zou niet weten hoe ik de master had betaald zonder de beurs.”

Koole ging na zijn studie eerst een jaar werken. “Ik wilde eigenlijk al meteen doorstuderen. Maar ik wist niet hoe ik het moest betalen, dus besloot ik te gaan werken. Ik vond een goede baan en had het daar naar mijn zin. Toch merkte ik dat ik verder wilde. Ik wilde naar de grote bedrijven om echt iets te veranderen, maar die vroegen allemaal een masterdiploma. Daarom stopte ik met mijn baan en besloot aan de master in Antwerpen te beginnen.”

Om zijn studie te financieren ontvangt Koole niet alleen de VSBfonds Beurs, maar ook een beurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. “Ik ben heel blij dat ik deze beurzen heb gekregen. Ik heb al een torenhoge studieschuld en zonder deze fondsen was het me nooit gelukt om rond te komen.”

Koole moet nog één jaar studeren voordat hij het bedrijfsleven in kan. Foto: Sem Koole Portsmouth en Breda

Van der Heijden is voor haar studie verhuisd naar Engeland. Ze heeft haar eigen kamer in een studentencomplex vlakbij de universiteit. Dat bevalt haar prima. “Ik houd van de Engelse cultuur. De mensen zijn zo vriendelijk en betrokken, maar ook heel serieus en gedreven. Daar pas ik perfect tussen.” Al moest de oud-Avansstudent wel aan het eten wennen. “Het Engelse ontbijt met bonen en worst is niet voor mij weggelegd.” Van der Heijden zit helemaal op haar plek in Portsmouth. “Ik heb het hier zeker naar mijn zin. Ik ben begonnen in het lacrosseteam en dat is een gezellige groep mensen. Zo leer je veel studenten met verschillende nationaliteiten kennen. Dat vind ik heel leuk.” Af en toe heeft de oud-Avansstudent wel last van heimwee. “Vooral als ik ’s avonds alleen in mijn kamer zit. Dan had ik graag met familie thuis een film gekeken. Dat raakt me meer dan ik van tevoren dacht. Gelukkig ga ik met kerst terug naar Nederland en voor die tijd komen mijn vader, moeder en stiefvader allemaal een keer langs.” Koole is voor zijn studie niet verhuisd naar Antwerpen. Hij woont met zijn vriend in Breda. “Daar woonde ik voor mijn studie ook al. Een nieuw appartement zoeken, kost me te veel geld. Het is ongeveer veertig minuten met de trein naar Antwerpen. Dat is goed te overzien.”

Na de studie

De master Criminal Justice and Intelligence duurt een jaar en dan keert Van der Heijden terug naar Nederland. Ze wil dan het werkveld in, maar wat ze precies wil doen, weet ze nog niet. “Tegen die tijd kijk ik welke vacatures er zijn. Ik wil eerst mijn master rustig afronden en terug naar Nederland. Wat me daarna te wachten staat, zie ik dan wel.”

Ook Koole wil na deze opleiding het werkveld in. “Hopelijk heb ik dan voldoende kennis om bedrijven te helpen met verduurzaming. Zo wil ik een jaar of tien ervaring opdoen in het werkveld. Daarna wil ik verdergaan om mijn PhD te halen. Maar eerst ga ik het bedrijfsleven in!”

Op dit moment kun je de VSBfonds Beurs voor een studie in het buitenland weer aanvragen. Hier vind je meer informatie over de beurs.