Dit jaar 15 miljoen euro voor krimphogescholen

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

Vijf hogescholen hebben dit jaar geld gekregen om de krimp van hun studentenaantallen op te vangen, schrijft minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Vanaf volgend jaar komt er meer geld.

De hogescholen verwachten in de toekomst minder studenten te trekken. De komende jaren krijgen ze 90 miljoen euro om de krimpproblemen aan te pakken, heeft minister Dijkgraaf afgelopen juni aangekondigd.

Nu zijn de eerste vijftien miljoen verdeeld. Dat bedrag gaat naar vijf hogescholen: Hogeschool Zeeland, Hogeschool Saxion, Hanzehogeschool Groningen, Zuyd Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Het is de bedoeling dat hogescholen een breed aanbod aan opleidingen in de regio overeind houden, “waaronder opleidingen ten behoeve van tekortsectoren of een specifieke regionale arbeidsvraag”, schrijft Dijkgraaf in een brief. Dit moet in het algemeen bijdragen aan de leefbaarheid in deze gebieden.

Vitalisering

De Vereniging Hogescholen werkt intussen aan een plan voor de “vitalisering en instandhouding” van opleidingen die cruciaal zijn voor krimpregio’s. Het is een voorwaarde voor de toegezegde 90 miljoen euro.

Dat plan is er nog niet, maar een ding is duidelijk: bij de vijf genoemde hogescholen zijn de gevolgen van krimp nu het meest merkbaar, dus zij zullen de komende jaren ongetwijfeld in aanmerking komen voor steun.

Het gaat om een overbruggingsmaatregel voor knelpunten op de korte termijn, onderstreept Dijkgraaf, “zodat wordt voorkomen dat instellingen onomkeerbare stappen zetten, zoals opheffing van opleidingen of beperking van studierichtingen die van strategisch belang zijn voor de regio”.

Lange termijn

Voor de lange termijn moet er een andere oplossing komen, voegt hij eraan toe. De minister werkt aan een toekomstverkenning, die hij voor de zomer van 2023 met de Tweede Kamer wil delen. Dan gaat misschien ook de bekostiging van het hoger beroepsonderwijs op de schop.

Dijkgraaf zegt nog niets over de mogelijke oplossingen voor de krimp, maar de universiteiten kampen juist met een overvloed aan studenten. Een van de mogelijkheden lijkt te zijn om hogescholen in de toekomst als een soort toepassingsgerichte universiteiten te behandelen.