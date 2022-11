Einde aan gratis parkeren Brabantpark dichtbij Bredase Avanslocaties

Bron: Google Maps

Studenten die met de auto naar Avans in Breda komen, kunnen vanaf 1 januari 2023 niet meer gratis parkeren in de wijk Brabantpark. De locaties aan de Hogeschoollaan, Lovensdijkstraat en Beverweg liggen hier dichtbij.

De parkeerterreinen van Avans zijn alleen toegankelijk voor medewerkers. Studenten die met de auto komen, kunnen zelf een plekje zoeken in de omgeving. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat ze voor gratis parkeerplaatsen een eind moeten lopen of moeten kiezen voor betaald parkeren. De keuze wordt nu zelfs nog kleiner: in de wijk Brabantpark kun je na de nieuwjaarswisseling ook alleen maar tegen betaling parkeren. De wijk ligt tussen de Wilhelminasingel, Teteringsedijk, Hoogeind, Hooghout, Topaasstraat en de Claudius Prinsenlaan.

De reden hiervoor is omdat er vanuit de buurt al langer aan parkeeroverlast te ervaren die onder andere wordt veroorzaakt door studenten en medewerkers van Avans.

Parkeren

In de wijk Sportpark kun je op een paar minuten lopen van Avans gratis parkeren. Tegenover de locatie aan de Hogeschoollaan kun je dichtbij betaald parkeren.