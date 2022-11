Afbeelding ter illustratie

Het komende magazine van Punt staat in het teken van seks en intimiteit. Voor een aantal verhalen is de redactie op zoek naar input van studenten. De vragen gaan onder meer over grensoverschrijdend gedrag, seksspeeltjes, seksuele activiteiten onder studenten en over bijbaantjes die met seks te maken hebben.

Het invullen van de enquête kan anoniem via deze link. Punt brengt het magazine in maart 2023 uit, wanneer de lente begint.