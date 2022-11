‘Huur van studentenwoningen met enkelglas moet snel omlaag’

Eén op de vijf uitwonende studenten heeft ramen van enkelglas, met een hogere energierekening tot gevolg. Milieuorganisaties en studentenvakbond LSVb willen dat hun huur vanaf 2024 wordt verlaagd.

Van de naar schatting 409 duizend studenten die niet meer bij hun ouders wonen hebben er zo’n 80 duizend ramen met enkelglas. Dat blijkt uit onderzoek van ABF Research in opdracht van de stichting Natuur en Milieu.

Studentenwoningen hebben vaker enkelglas: gemiddeld 19 procent tegen 11 procent van alle woningen in Nederland. Van de grotere studentensteden telt Arnhem verhoudingsgewijs de meeste studentenwoningen met enkelglas (40 procent) en Almere de minste (6 procent).

© HOP. Bron: ABF Research. Grootste studentensteden, alleen studentenwoningen met energielabel.

De stichting Natuur & Milieu voert al langer campagne tegen ramen van enkelglas. Samen met de Jonge Klimaatbeweging en de Landelijke Studentenvakbond overhandigen ze vandaag een manifest aan de Tweede Kamer waarin ze pleiten voor een verbod op enkelglas in huurwoningen per 2029. Om verhuurders eerder tot actie aan te zetten willen ze dat enkelglas vanaf 2024 meeweegt in het woonwaarderingsstelsel zodat de huur omlaag gaat.

Volgens het onderzoek is er jaarlijks een gemiddelde besparing mogelijk van 217 m3 aardgas per studentenwoning, als de woning dubbelglas krijgt. “Veel studenten hebben dus te maken met een energierekening die honderden euro’s te hoog is en kunnen daar zelf niets aan veranderen. Met de stijgende energieprijzen is dat volstrekt onhoudbaar”, vinden de organisaties.