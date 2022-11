In voetsporen van Ronald Goedemondt? Docent Bertram van Alphen kan het met deelname aan Cameretten

Bertram van Alphen. Bron: Anne van Zantwijk

Een grote eer. Zo noemt Bertram van Alphen zijn plek in de halve finale van cabaretfestival Cameretten. Met zijn voorstelling Dageraad hoopt de Avansdocent bij de Bossche Koningstheateracademie vrijdag de finale te halen van het prestigieuze festival. ‘’Cameretten kan een springplank zijn naar een carrière als uitvoerend cabaretier.’’

‘’Het wedstrijdelement van Cameretten, dat is spannend. Ik doe mee omdat ik graag ver wil komen. Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat de finale wil halen en een prijs wil winnen’’, vertelt Van Alphen gemotiveerd aan de telefoon, een paar dagen voor de halve finale van cabaretfestival Cameretten. ‘’Maar het is vooral heel erg leuk. Het is een heel tof en fijn festival, waar ze echt oog hebben voor de deelnemers. In de begeleiding is het fantastisch.’’

Universeel

De halve finales vinden plaats in het Haagse theater Diligentia. Alle zes halvefinalisten spelen er een voorstelling van dertig minuten, waarvan een jury bepaalt welke drie acts doorgaan naar de finale in de Koninklijke Schouwburg, ook in Den Haag. Het is de eerste keer dat het festival daar plaatsvindt. Van Alphen, die onder andere zangles en het vak theatermaken geeft, speelt de voorstelling Dageraad.

Daarin vertelt en zingt hij over de impact van woorden en verhalen. De persoonlijke onderwerpen queer zijn, opgroeien in de jaren negentig en punk zijn thema’s die daarin terugkomen. ‘’Het gaat over hoe woorden je kapot kunnen maken, kunnen helen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat mensen dichter bij elkaar komen. En het klinkt tegenstrijdig, maar mijn persoonlijke verhaal over homo-zijn en onderdrukking zorgt ervoor dat mensen zich in het verhaal kunnen verplaatsen. Voor mij gaat het over queer zijn, maar we hebben onszelf allemaal weleens onderdrukt gevoeld. Of het lastig gevonden om iets van onszelf te laten zien. Ik hoop iets universeels te raken. Dat mensen het idee hebben: dit gaat ook over mij en hierin herken ik me’’, vertelt hij. ‘’Het is overigens geen zware voorstelling. Het heeft gelukkig ook veel humor.’’

Voor meer info over het werk van Van Alphen kan je zijn Instagrampagina bezoeken. Ook kan je op elke streamingdienst zijn album Dageraad beluisteren.

Oudste cabaretfestival

Cameretten vond voor het eerst plaats in 1966. Daarmee is dat het oudste cabaretfestival van het land en een van de grootste. Onder andere Ronald Goedemondt, Daniël Arends, Paul de Leeuw, Brigitte Kaandorp en Herman Finkers deden ooit mee. ‘’Cameretten kan een springplank zijn naar een grote carrière als uitvoerend cabaretier. Dat zie je aan de namen die hebben gewonnen. Het toffe is ook het festival een grote verscheidenheid aan stijlen heeft die er winnen. Je kunt met veel stijlen en vormen aankomen’’, zegt Van Alphen, die beseft dat hij niet te vroeg moet juichen mocht hij zaterdag de eerste prijs in ontvangst nemen. ‘’Daarna moet je jezelf zien te bewijzen. Als ik win, is het niet zo dat ik ‘de nieuwe’ ben. Maar het is wel een goede manier om de spotlight op mezelf te zetten.’’

Bron: Diana Broeders

Kwaliteitsfestival

De route naar de halve finale is lang en begon in april. Tot augustus konden deelnemers zich inschrijven voor de wedstrijd met een video van hun voorstelling. Twintig van die acts werden uitgekozen door een jury, die de voorstelling vervolgens live beoordeelde in Den Haag. Daarvan gingen er zes door naar de halve finale van dit weekend. Die uitgebreide selectieprocedure is terecht, vindt de Avansdocent.

‘’Cameretten heeft de reputatie een festival te zijn dat kwaliteit biedt. Het wil acts neerzetten die het aankunnen’’, vertelt hij. Om de show zo goed mogelijk neer te zetten, hadden ze een tijdje geleden een regieweekend. Met alle deelnemers en hun toegewezen regisseur en dramaturg, dat is een toneelschrijver, werkten ze samen aan hun voorstelling. ‘’Het vuur werd er aan de schenen gelegd en ik heb de hele voorstelling omgegooid, maar dat was heel leuk. Het was ook een manier om elkaar te leren kennen, want er zat een diner en hotelovernachting bij. Daar heb ik veel aan gehad.’’

Kans

Inschatten hoeveel kans Van Alphen maakt op een plek in de finale, dat vindthij lastig. Wel vindt de Avansdocetndat hij een voorstelling heeft gemaakt die thuis kan horen in een finale. ‘’Het is een voorstelling waar heel mijn hart in zit, met een belangrijk verhaal en veel humor en liedjes. Maar ik weet ook dat de andere deelnemers belachelijk goed zijn, en die gaan er ook vol voor. Ik zou graag stoer zeggen dat ik de finale ga halen, maar dat weet ik niet. Maar ik ga er vol voor en ik dénk dat ik kans maak.”

Mocht de cabaretier vrijdag de halve finale doorkomen, en zaterdag als kers op de taart ook nog eens winnen, verzekert hij zijn studenten en collega’s van de Konningstheateracademie dat hij het onderwijs niet gaat verlaten. ‘’Mijn werk als docent is zeer belangrijk voor mij. Lesgeven is een even grote passie voor mij als op het toneel staan. Ik ben een betere docent doordat ik op het theater sta, en andersom. Het overbrengen van kennis en het verder helpen van studenten naar een eventuele carrière op het toneel, is een van de mooiste dingen die ik doe. Dat geef ik nooit, maar dan ook nooit op.’’