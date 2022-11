International betaalt meer voor dezelfde kamer

Illustratie: Lotte Verheul

Internationale studenten betalen meer huur dan Nederlandse studenten voor kamers van dezelfde oppervlakte, meldt de Landelijke Studentenvakbond. En ze hebben het toch al moeilijker op de woningmarkt.

De LSVb ontving afgelopen jaar 525 klachten van internationale studenten via de housing hotline, de websitewaar deze studenten hun problemen bij de vakbond kunnen melden. Internationals hebben te maken met uitsluiting en hogere kosten, zeggen ze.

Hogere huur

De vakbond verwijst naar de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van kenniscentrum Kences, die in september verscheen. Daaruit blijkt inderdaad dat internationale studenten per vierkante meter meer huur betalen dan Nederlandse studenten. Ook de totale prijs is hoger: als ze één kamer huren, zijn ze tussen de 70 en 85 euro meer kwijt.

© HOP. Bron: LMS 2022.

© HOP. Bron: LMS 2022.

Bij de LSVb kwamen afgelopen jaar vooral klachten binnen over het vinden van woonruimte: daar ging driekwart over. Andere studenten meldden problemen met contracten, servicekosten, energiekosten enzovoorts. Een enkeling kreeg met oplichters te maken.

De hogere prijzen laten zien dat discriminatie van internationale studenten een structureel probleem is, meent de studentenvakbond. En het begint waarschijnlijk bij woningen waar internationals niet welkom zijn, zodat die niet anders kunnen dan een duurdere woning kiezen.

Voorlichting

Onderwijsinstellingen en gemeenten moeten de studenten goed voorlichten, is een van de conclusies. Vooral kwesties rond borg, servicekosten en energiekosten vereisen heldere informatie, vindt de vakbond. Dan weten de studenten tenminste waar ze mee te maken krijgen.