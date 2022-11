Journalist Masha Gessen nieuwe gast Nablijven

Masha Gessen. Via Flickr, MIT Media Lab

De van oorsprong Russische journalist en schrijver Masha Gessen is de nieuw gast bij Nablijven van Avans Extra. Op maandag 21 november geeft de auteur een lezing over het onderwerp democratie en autocratie, onderwerpen waar hen zelf veel over schrijft.

Gessen identificeert zich als non-binair en maakte zich tot 2013 In Rusland hard voor de rechten van lhbti+-gemeenschap. Dat deed de auteur tot hen het land ontvluchtte vanwege dreigingen geuit door Russische politici, om kinderen weg te halen bij gezinnen met homoseksuele ouders. Gessen werd daarbij bij naam genoemd.

Poetin

Daarna schreef de journalist boeken over onder andere president Poetin en oud-president Trump van de Verenigde Staten. Ook is Gessen columnist voor The New Yorker, een Amerikaans tijdschrift. De auteur schrijft stukken over hoe democratieën langzaam worden ontmanteld.

Studenten en medewerkers kunnen tijdens Nablijven, dat van 20:00 tot 21:30 uur duurt, vragen stellen aan de auteur. Wie zich wil aanmelden voor de Engelse sessie, kan dat gratis doen via deze link. Met de collegereeks Nablijven wil Avans Extra studenten en medewerkers vrijwillig wat extra uurtjes op de hogeschool houden met colleges van bekende, deskundige gastsprekers.