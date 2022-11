Laatste kans om jouw docent te nomineren voor Docent van het Jaar 2022

Wie is die ene docent die jou hielp met de voorbereiding op een moeilijk tentamen? Die op een humoristische wijze de lesstof uitlegt, die je wijze raad of advies gaf, die slim of gewoon de beste is? Laatste kans om diegene vandaag nog te nomineren en hem of haar in het zonnetje te zetten.

Dit jaar organiseert Punt weer de Docent van het Jaar verkiezing. Je kunt tot en met vandaag 23.59 uur nog jouw favoriete docent nomineren. Uit alle nominaties wordt een top 5 gevormd, waarop je tot en met 5 december kunt stemmen. Op 8 december reikt Punt de prijs uit en wordt bekend wie zich de beste Avansdocent van 2022 mag noemen.