Op de fiets bezorgd: petitie tegen rente op studieschuld

Illustratie: Lotte Verheul

Tientallen studenten fietsten maandag door de binnenstad van Den Haag om te protesteren tegen de stijgende rente op studieschulden. Bij de Tweede Kamer riepen ze slogans en overhandigden ze een petitie.

De rente op studieschulden gaat stijgen en studenten balen daarvan: ze gaan meer betalen voor leningen die sommigen nauwelijks kunnen vermijden. Een petitie tegen de stijging is bijna 112 duizend keer getekend.

Zo’n 150 fietsers “verstoorden het verkeer”, aldus de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United, die het protest organiseerden. In een filmpje fietsen de demonstranten met vlaggen door de binnenstad, terwijl ze met hun fietsbel rinkelen en scanderen: “Rente op nul, rente op nul! Rente, rente, rente op nul!”

Toch gaat minister Dijkgraaf van Onderwijs de rentestijging niet tegenhouden, blijkt uit antwoorden op Kamervragen van GroenLinks. De economische situatie verandert en daardoor verandert ook de rente. Van nieuw beleid is geen sprake, is zijn stelling. De rente van nul procent, die sinds 2017 gold, was uitzonderlijk.

Schulden hoger

Wel of geen nieuw beleid? “Voor studenten betekent dat niets”, reageert LSVb-voorzitter Joram van Velzen. “Zij voelen het gewoon in hun portemonnee. Hun schulden worden hoger.” En daar kan de politiek volgens hem iets aan doen.

Er kwamen aanvankelijk geen Kamerleden op het protest af, vertelt hij. Zelfs de leden van sympathiserende partijen waren verhinderd. Uiteindelijk kwam D66’er Paul van Meenen naar de fietsers toe, maar de mensen met de petitie waren toen al weg. Van Velzen: “Dus die hebben we virtueel overhandigd”.