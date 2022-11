Open brief van Dijkgraaf aan studiekiezer: ga doen wat bij je past

Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Studiekiezers moeten zich niet blindstaren op de ‘hoogte’ van een opleiding en vooral kijken welke opleiding goed bij hen past. Dat schrijft minister Dijkgraaf in een open brief in het AD.

Vwo’ers hoeven niet per se naar de universiteit te gaan. Als zij liever de beroepspraktijk in willen, dan kan dat ook gewoon. Omgekeerd kunnen mbo’ers ook gerust doorstuderen aan het hbo.

Dat stelt minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf dinsdag in een open brief aan studiekiezers die het AD heeft gepubliceerd. Onze huidige prestatiecultuur schaadt volgens hem “de gezondheid van ons onderwijssysteem”.

Waardeoordeel

Jonge mensen, hun ouders en begeleiders staren zich bij een keuze voor een studie vaak blind op de ‘hoogte’ van een opleiding en het hardnekkige waardeoordeel dat daaraan lijkt te kleven. Maar hoger, redeneert Dijkgraaf, is niet per se beter.

Want de nood is hoog. 1 op de 4 Nederlandse studenten switcht momenteel van studie en zat dus kennelijk niet op de goede plek. Jongeren zouden maar beter een studie kunnen kiezen waar ze voldoening en plezier uit halen.

Waaier

De bewindsman benadrukt daarbij het almaar oplopende tekort aan vaklui en zorgpersoneel: “Ondernemend, sociaal, creatief of kunnen aanpakken: allemaal minder makkelijk meetbaar, maar enorm waardevol in leven, werk en maatschappij. Dat moeten we met zijn allen veel meer waarderen. Niet in het minst omdat er momenteel erg grote vraag is naar vakkrachten.”

Studiekiezers zouden zowel naar praktische als theoretische richtingen moeten kijken. “Maak van de ladder een waaier. Een waaier van mogelijkheden met gelijke waarderingen, waarin je in alle richtingen altijd verder kunt gaan.”

Dijkgraaf heeft zich vaker uitgelaten over de veronderstelde hiërarchie tussen het mbo, hbo en de universiteit en de doorstroommogelijkheden tussen deze instellingen, onder meer in een interview met het HOP.