Oud-student verliest rechtszaak en moet in vijftien jaar aflossen

Illustratie: Joris Habraken

Een oud-student heeft een rechtszaak verloren en moet in vijftien jaar tijd haar studieschuld van 39 duizend euro aflossen. Zij eiste dat ze net als anderen 35 jaar de tijd zou krijgen.

De vrouw behaalde eerst een hbo-bachelordiploma en volgde daarna een universitaire master. In de bachelorfase kreeg ze vier jaar lang een basisbeurs, waarna ze in september 2017 aan een master begon.

Ze studeerde dus in twee regimes tegelijk, redeneert de student. De ene schuld is opgebouwd in het oude stelsel met basisbeurs, de andere schuld kwam pas na 2015 en valt volgens haar onder het nieuwe stelsel met de soepeler terugbetaalregels. Waarom mag ze niet kiezen onder welke aflosregels ze valt?

Zo werkt het niet, werpt het ministerie van Onderwijs tegen. De student heeft immers de volle vier jaar basisbeurs gekregen. Ze heeft geen nadeel ondervonden van de nieuwe studiefinanciering, want voor haar master zou ze toch al geen beurs meer krijgen. Ze kon alleen nog maar lenen.

Uitspraak

Zo kijkt de rechter er ook tegenaan. De oud-student voerde nog aan dat het niet eerlijk was: haar broer volgde een wo-bachelor en wo-master en hij mocht wél kiezen. Maar er is volgens de rechter een verschil: haar broer is voor zijn master daadwerkelijk de basisbeurs misgelopen.

Het beroep is dus ongegrond verklaard. Voormalige hbo-studenten moeten er rekening mee houden dat ze niet altijd mogen kiezen onder welke terugbetaalvoorwaarden ze vallen als ze na hun hbo-opleiding een master hebben gevolgd.

De uitspraak heeft gevolgen voor de vrouw. Ze wees in de rechtszaak op de ruimte voor haar hypotheeklasten, wat de rechter dus niet op andere gedachten bracht.

Het ene of het andere regime maakt inderdaad een flink verschil. Als haar inkomen hoog genoeg is, moet ze nu zo’n 2.600 euro per jaar aflossen, plus rente. In het nieuwe stelsel zou dat ruim 1.100 euro per maand zijn.