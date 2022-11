Rondvraag: het WK voetbal in Qatar, kijken Avansstudenten?

Foto via Rhett Lewis, Unsplash

Over een week speelt het Nederlands Elftal zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal in Qatar tegen Senegal. Het is een omstreden toernooi, onder meer vanwege de vele overleden arbeidsmigranten tijdens de bouw van de stadions. Gaan Avansstudenten kijken?

Na lang wikken en wegen, hakte Robert Hofstee onlangs de knoop door. Hij gaat niet kijken naar wedstrijden van Oranje en van de andere deelnemende landen. ‘’Hoe de stadions zijn gebouwd is een vorm van moderne slavernij. Al die doden, gewonden en de mensenrechten waar slecht mee omgegaan wordt: daar wil ik niets mee te maken hebben’’, vertelt de derdejaarsstudent International Business bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch stellig. ‘’Het zou sterk zijn als meer mensen hetzelfde zouden doen als ik. Dan zouden de kijkcijfers dalen, en wordt het gesprek misschien gevoerd over wat echt belangrijk is, in plaats van het mogelijke succes van Oranje.’’

Het WK in Qatar is vanaf de toewijzing in 2010 al omstreden. Het land zou veel geld hebben betaald om het toernooi te mogen organiseren. Sepp Blatter, oud-voorzitter van voetbalbond FIFA, vertelde vorige week dat het fout was om het WK aan Qatar te geven. Ook rondom de bouw van de stadions is veel te doen geweest. Zo onthulde de Britse krant The Guardian dat er meer dan 6000 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen bij de bouw. Daarnaast is het uiten van een homoseksuele geaardheid er niet toe te staan. De Qatarese WK-ambassadeur noemde het in een interview een ‘mentaal defect’.

Macht, geld en egoïsme

Als voetbalfan vond hij het wel een moeilijk besluit, zo geeft hij toe. Hij kijkt graag naar de sport en had Nederland graag aangemoedigd, of misschien zelfs een wedstrijd bezocht als het WK in een land als Duitsland werd gehouden. ‘’Maar helaas regeren macht, geld en egoïsme in de sport en wordt het nu in Qatar gehouden’’, vertelt hij. Maar zelfs wanneer het team van Louis van Gaal straks misschien wel de halve finale haalt, blijft hij achter zijn keus staan. ‘’Dan wordt het wel lastig, zeker als het opstaat als ik thuis ben. Maar dan ga ik ergens anders zitten.’’



De Avansstudent had gehoopt dat niet alleen supporters als hijzelf, maar ook voetballers een hard statement hadden gemaakt tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de oliestaat. Want dat deden ze wel toen het over racisme ging, vertelt hij. ‘’Maar nu hadden ze echt een punt kunnen maken door zich uit te spreken. En dat doen ze bij Oranje niet.’’

Studenten Sarie Victoria (links) en Imane Mkadmi

Studiereis

“Wij gaan in Berlijn kijken”, zeggen de tweedejaarsstudenten Human Resource Management (HRM) in Breda Sarie Victoria en Imane Mkadmi. Op het programma van de studiereis vanuit Avans staat een wedstijd van Oranje kijken. Sarie: “Jongeren zijn toch bezig met het WK en het brengt ons samen.” De twee Avansstudenten zeggen het erg te vinden wat er in Qatar heeft plaatsgevonden. “Het zit natuurlijk in je achterhoofd. Het is heel heftig wat daar is gebeurd. Maar het blijven de WK-wedstrijden en Nederland wil je toch wel supporten.”



Afstand

Oumaina Ahabbi, eerstejaars Verpleegkunde, gaat ook kijken. Heel fanatiek is ze niet, maar ze juicht wel voor haar land Marokko. ‘’Al vind ik wel dat het georganiseerd had moeten worden in een land waar het er goed aan toe gaat. Iedereen zou een goed en veilig gevoel moeten hebben’’, vertelt ze. ‘’Ik ga er niet naartoe, maar kijk thuis op de televisie. Vanaf een afstandje is dat toch anders, vind ik. Dan maakt het weinig verschil of ik wel of niet kijk.’’

Het Lusail Stadion in Qatar. Foto via Visit Qatar, Unsplash

Toeteren

De wedstrijden gaat ze kijken met haar broer en gezin. Ze heeft een goed gevoel over Marokko, al is de poule met onder andere België geen makkelijke. ‘’Het wordt een uitdaging, maar we hebben goede spelers dit jaar’’, aldus de Avansstudent. ‘’Juichen doe ik niet zo snel. Maar als we winnen, gaan we wel in de buurt autorijden en toeteren.’



Mocht haar team een wedstrijd spelen terwijl ze college heeft op Avans, denkt ze dat ze die gewoon bijwoont. ‘’School vind ik ook heel belangrijk. Misschien kijken we dan wel samen met de hele klas’’, zegt ze lachend.



Geld

D-Jay van de Kerkhof is student Ondernemerschap & Retail Management (ORM) in Breda en gaat de wedstrijden volgen. “Je kunt natuurlijk uit protest niet gaan kijken maar het is en blijft het WK”, zegt hij. Eens is hij het zeker niet met wat er in Qatar is gebeurd. “Ik denk dat het allemaal toch om geld draait daar en dat de voetballers daarom ook moeten accepteren dat ze daar gaan spelen.”

De openingswedstrijd van het WK is komende zondag om 17:00 uur Nederlandse tijd. Gastland Qatar speelt dan tegen Ecuador.