Student Support lanceert vernieuwde site

De nieuwe site van Student Support

Student Support heeft de website vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt voor studenten van Avans. Op de site staat wat studenten moeten weten rondom hun studie, ontwikkeling, begeleiding, maar ook gezondheid en (mentaal) welzijn.

De vorige site, studentinfo.avans.nl, was te vinden op iAvans en is nu omgezet naar de Share Pointpagina, studentsupport.avans.nl. “We hoorden wel eens terug van studenten dat de vorige site niet overzichtelijk genoeg en versnipperd was”, zegt coördinator Angelique Arnold van Student Support. “De site is eenvoudiger en beter gerubriceerd”, aldus Arnold.

Techniek

De nieuwe site is tevens een gevolg van de technische ontwikkelingen binnen Avans. “Er wordt op dit moment ook achter de techniek van de sites van Avans gewerkt”, zegt Arnold. Nieuw is dat je voor deze site nu wel moet inloggen. De site blijft volgens de makers in ontwikkeling want in de toekomst willen ze ook andere tools, zoals AvansOne en de welzijnsmonitor integreren.