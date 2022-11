Studenten op straat na grote brand

Bij een grote brand in Amsterdam is zondag een deel van een appartementencomplex voor studenten, starters en jonge statushouders verwoest. Tientallen containerwoningen gingen verloren. Een bewoner is aangehouden voor brandstichting.

De brand in Amsterdam Nieuw-West werd zondagmorgen ontdekt, toen veel bewoners nog lagen te slapen. Zij konden veilig naar buiten komen, maar zes katten en een hagedis hebben de brand niet overleefd, meldt de brandweer.

Het blok woningen waar de brand uitbrak is ingestort. In naastgelegen blokken is veel rookschade en moest de brandweer deuren intrappen bij de ontruiming, meldt Het Parool.

De bewoners van de 565 woningen werden opgevangen in een sporthal. Een deel van hen kon zondagavond terug naar huis, nadat de elektriciteit in de onbeschadigde woonblokken weer was aangesloten.

Onveilig

De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak is aangehouden door de politie. Hij had al langer psychische problemen, melden verschillende media. Meerdere bewoners voelden zich niet veilig in het complex en klaagden over achterstallig onderhoud.