Studenten volop betrokken bij Chinese protesten

Foto: Pixabay

Chinese studenten demonstreren samen met anderen tegen het coronabeleid van de Chinese regering. Ze zijn de strenge lockdowns en het gebrek aan vrijheid zat.

In nieuwsberichten over de demonstraties in China tegen de president en zijn coronabeleid verwijzen veel internationale media naar het studentenprotest uit 1989. De huidige protesten zouden de grootste zijn sinds dat jaar.

Het toenmalige studentenprotest vond plaats op het Plein van de Hemelse Vrede. Een beroemde foto toonde hoe één student een stoet tanks tegenhield. Dat protest werd bloedig gesmoord en in China is het verboden om het te noemen of te herdenken.

Brand

De grote protesten van de laatste dagen volgden op een brand in een flatgebouw, waarbij tien bewoners om het leven kwamen. De demonstranten vrezen dat de bewoners niet konden vluchten vanwege de coronarestricties.

Veel steden hebben te maken met maandenlange lockdowns. Daar komt bij dat lokale bestuurders soms eigenhandig nog hardere maatregelen nemen, waarschijnlijk om te voorkomen dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor een uitbraak.

Dat laatste speelt in elk geval op universiteitscampussen en de overheid lijkt het zelf ook een probleem te vinden. Als de campus niet is bestempeld als een groot coronarisico, dan mag het beleid van de bestuurders niet doorschieten, heeft de Chinese overheid inmiddels laten weten.

Maar de demonstranten willen toch al meer vrijheid en scandeerden onder meer dat de Chinese president Xi Jinping zou moeten opstappen, bericht Al Jazeera. Het zijn ongekende uitspraken.

Wit papier

Het symbool van de protesten is het witte vel papier, waarmee de demonstranten illustreren dat ze niets mogen zeggen. Er is in China geen vrijheid van meningsuiting. De censuur gaat zo ver, dat zelfs de naam van steden waar demonstranten de straat op gaan, zoals Shanghai, momenteel niet bruikbaar zijn op Chinese sociale media.

Om protesten te smoren sturen universiteiten studenten naar huis, schrijft het Amerikaanse persbureau Associated Press. Als de studenten immers niet meer bij elkaar op de campus zijn, kunnen ze ook niet bijeenkomen.

De protesten doen denken aan Iran, waar veel studenten al maanden in opstand komen tegen het totalitaire regime onder het motto ‘Vrouw, leven, vrijheid’. Daar was de dood van een jonge vrouw de aanleiding, die gearresteerd was door de moraalpolitie. Allerlei beroemde Iraniërs hebben hun steun uitgesproken, ook de aanvoerder van het Iraanse elftal bij het WK voetbal in Qatar.