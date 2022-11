Studentencomplexen krijgen energiesteun via belastingdienst

Er komt ook energiesteun voor bewoners van studentencomplexen, blijkt uit een Kamerdebat met energieminister Rob Jetten. Het duurt alleen een paar maanden en het loopt via de Belastingdienst.

Het kabinet wil de energietarieven inperken, zodat mensen zich niet blauw betalen aan gas en licht. Daarom komt er volgend jaar een prijsplafond voor energie. Tegelijkertijd wil het kabinet iedereen aanmoedigen om de verwarming een graadje lager te zetten. De overheidssteun geldt tot een bepaald verbruik.

Maar het is lastig als je met zijn allen een verwarmingsketel of elektriciteitsaansluiting deelt, zoals in studentencomplexen. Bij elkaar opgeteld komen deze bewoners immers al snel boven het vastgestelde plafond.

De Tweede Kamer vraagt al maanden om een oplossing voor zulke gevallen van ‘blokverwarming’ en minister Jetten heeft nu iets bedacht, bleek gisteren tijdens een urenlang debat met de Tweede Kamer. Hij wil deze bewoners geld teruggeven via de Belastingdienst.

Verhuurder

Aan de details wordt nog gewerkt, maar het gaat om een regeling “waarbij de eigenaren of beheerders van een blokaansluiting een teruggaaf per woning of wooneenheid kunnen aanvragen”, zei Jetten gisteren. Het loopt dus via de verhuurder.

Hij denkt aan een vast bedrag voor de betrokken huishoudens, bijvoorbeeld gebaseerd op het gemiddelde bedrag dat ze mislopen doordat ze niet onder het prijsplafond vallen. Meer kon hij er niet over zeggen.

Studentenvakbond

De Landelijke Studentenvakbond vindt het goed dat het kabinet nu nadenkt over blokverwarming. “Dat kan echt een verschil maken voor studenten”, zegt bestuurslid Midas Bosman.

Maar het is geen oplossing voor bewoners van een gewoon studentenhuis, zegt hij. “Hoe meer studenten er wonen, hoe kleiner het effect van het energieplafond zal zijn. En deze studenten worden dubbel geraakt, want ze krijgen ook geen energietoeslag.”

Eerder heeft het kabinet de energietoeslag van 1.300 euro in het leven geroepen, die gemeenten dit jaar en volgend jaar uitkeren aan huishoudens met een laag inkomen. Daar kunnen studenten lang niet altijd een beroep op doen.

Enkele uitzonderingen daargelaten. Er zijn steden die studenten met een eigen energiecontract inmiddels ook de toeslag geven en in bijvoorbeeld Arnhem en Zwolle kunnen álle studenten een energietoeslag krijgen, zolang ze kunnen aantonen dat ze energiekosten betalen.