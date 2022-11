Topsporter Eef voetbalt bij Jong PSV: ‘Ik mocht mee naar Rusland voor de Champions League’

Bron: Eef Smits

Al op jonge leeftijd viel Eef Smits op bij de KNVB. Niet veel later, op haar vijftiende, kreeg ook de Eindhovense club PSV haar in het vizier. Sindsdien speelt Eef bij Jong PSV en heeft ze al een aantal jaar ervaring in het Nederlands elftal. Dat combineert ze met een studie Bouwkunde aan Avans Hogeschool.

Punt spreekt Eef Smits in de week nadat PSV (mannen) koploper werd in de Eredivisie. De ploeg versloeg Ajax met 1-2 in de Johan Cruijf Arena. Ook Eefs team stond afgelopen weekend op het veld tegen de Amsterdamse club. Echter eindigde deze wedstrijd in een verlies voor PSV, uitslag: 3-1 voor Beloften Ajax. “Helaas verloren we de pot”, blikt Eef terug. Toch is ze positief gestemd want komend weekend staat Sparta Rotterdam op de planning en volgens Eef gaan ze die wedstrijd wel winnen. “Ik verwacht dat we de dominante partij zijn en veel balbezit zullen hebben.”

Aangestoken met het voetbalvirus door haar broer, begon Eef toen ze nog maar vijf jaar oud was bij de lokale voetbalvereniging. Op haar dertiende maakte ze de overstap naar een club in Veldhoven waar op hoger niveau werd gevoetbald. Daarnaast mocht ze mee gaan trainen bij een jeugdselectie van KNVB-groep in de regio Zuid. Daarin trainen allerlei talentvolle meiden met elkaar. “Bij de club in Veldhoven zat ik in een gemixt team van jongens en meiden. Dat adviseren verschillende trainers ook. Ik pluk er nu de vruchten van want je leert er sneller en fysieker door spelen.”

Zelfstandigheid

Voor Eef aan haar studie bij Avans begon, ging ze naar een middelbare school voor topsport in Eindhoven. Daar was alles ingericht op leerlingen die topsporten. Er werd daar goed rekening gehouden met trainingstijden, bijvoorbeeld. Avans kent een soortgelijk iets; met een topsportstatus kunnen topsporters onder andere gebruik maken van extra tentamendata en extra begeleiding van je studieloopbaanbegeleider. “Toch vergt topsport combineren met je studie veel zelfstandigheid”, zegt Eef. “Ik moet op eigen houtje inhalen en bekijken wat ik heb gemist. Gelukkig zijn medestudenten en docenten heel begripvol en geïnteresseerd in wat ik doe”, zegt de middenveldster. “Iedere doordeweekse dag train ik en op dinsdag en donderdag heb ik zelfs twee trainingen. Die dagen kan ik niet naar school.”

Bron: Eef Smits

Als topsporter moet je ook rekening houden met tegenslag, weet Eef. Dat blijkt wel uit de zware blessure die ze begin dit jaar opliep tijdens een wedstrijd. Haar enkel ging uit de kom nadat ze er een schop tegenaan kreeg. “Ik moest daarom geopereerd worden en revalideren. Daar ben ik bijna klaar.” Al die tijd ging de Bouwkundestudent niet in zak en as zitten. “Mijn focus lag op snel herstellen en weer zo fit mogelijk worden. Je moet tijdens een topsportcarrière rekening houden met tegenslagen en blessures. Dat hoort er toch een beetje bij.”

Champions League

Profvoetbalster worden is voor Eef altijd al een droom geweest. Dat ze goed op weg is om dat te worden, bleek wel toen ze vorig jaar met het eerste damesteam mee mocht naar Rusland voor de Champions League. “Ik heb daar deelgenomen aan trainingen en oefenwedstrijden. Dat was een hele gave ervaring.” Dromen voor de toekomst heeft Eef niet specifiek. “Mijn doel is om binnenkort PSV 1 te halen”, fantaseert ze.