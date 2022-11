Topsporter Fleur bestormt voor Excelsior de flank in de Eredivisie Vrouwen

Fleur Mol

Bij de junioren blonk ze uit tussen de jongens, inmiddels speelt Fleur Mol in de Eredivisie Vrouwen bij Excelsior Rotterdam. De laatstejaarsstudent Verpleegkunde speelt sinds dit seizoen bij de Kralingse club, waar ze als opkomende back haar minuten maakt.

“Ik maakte mijn debuut voor Excelsior uit tegen Feyenoord, de stadsderby op sportcomplex Varkenoord. Ik keek naar de andere speelsters om me heen, met veel publiek langs de lijn in een hele goede ambiance: fantastisch was het”, vertelt Fleur Mol met een glimlach van oor tot oor. In haar eerste wedstrijd gaf ze zelfs meteen haar eerste assist. “De zenuwen gierden door mijn lijf, het was heel spannend, maar daardoor zat ik vol adrenaline. Het werkte in mijn voordeel.”



Eenmalige kans

Fleur voetbalt sinds dit seizoen in de Eredivisie Vrouwen voor Excelsior. Ze maakte de overstap van de beloften van stadsgenoot Sparta. Daar had ze het naar haar zin, maar toen kreeg ze een appje van de trainer van Excelsior. “Die had beelden van me gezien en me ook een keer live gezien. Dat zij me wilden hebben, maakte me supertrots”, vertelt de Avansstudent, die daardoor de kans kreeg om op het hoogste Nederlandse voetbalniveau uit te komen. “Bizar. Zo’n kans krijg je maar een keer in je leven. Wie kan nou zeggen dat-ie dat bereikt heeft?”

Fleur van Mol

Onvoorspelbaar

De Avansstudent speelt in het Rotterdamse team als linksbenige linksback, een vleugelpositie voor verdedigers. Verdedigen zit in haar takenpakket, maar ze krijgt ook de kans om naar hartenlust de aanval op te zoeken. “Dat vind ik het leukste. Ik ga graag mee naar voren om een voorzet te spelen en om betrokken te worden in het spel. Het is tegenwoordig een populaire positie. Als de bal aan mijn kant is, heb ik echt een meerwaarde. Er zit dan iets onvoorspelbaars in het spel en ik ben vrij om mee te doen”, zegt ze. “Tegen teams als Ajax en FC Twente verdedig ik alleen maar, in andere wedstrijden kan ik veel opkomen. Dat is heel leuk.”

Tot het moment van het interview speelde Fleur in elke wedstrijd mee. Dat resulteerde in een zevende plaats in de competitie, van de elf teams. Vorig seizoen, toen Fleur er nog niet bij was, bungelde het team onderaan de ranglijst. “Nu zijn er nieuwe speelsters en zit de club in de groei. Het is lekker om te kunnen zeggen dat je niet onderaan staat, en dat is ook ons doel voor dit seizoen”, aldus de talentvolle voetbalster. Wennen was het wel voor haar, om te spelen op het hoogste niveau. “Vooral fysiek. Ik was de eerste trainingen echt kapot, maar tot nu toe gaat het goed.”

‘Het is lekker om te kunnen zeggen dat je niet onderaan staat, en dat is ook ons doel voor dit seizoen’

Haar eerste stapjes in het voetbal zette Fleur bij een amateurclub uit Rucphen. Daar speelde ze in jongensteams, die in eerste instantie altijd wat lacherig deden als ze een meisje op het veld zagen. “Maar dat veranderde wanneer ze zagen dat ik toch wel iets kon”, vertelt ze lachend. Toen de jongens met wie ze voetbalde veranderden in mannen en het spel haar te fysiek werd, maakte ze de overstap naar een damesteam in Roosendaal. Daar deed ze ooit mee aan een open training bij Sparta Rotterdam, waarna ze er mocht blijven. Dat deed ze vier jaar. Nu rijdt ze dagelijks vanaf haar woning drie kwartier naar Excelsior, waar ze soms twee keer per dag traint.

Studievertraging

“Ik moest bij stages dus goed kijken hoe ik al mijn uren kon maken. Ik mocht vaak eerder weg, maar dat betekende wel dat ik soms in vakanties een dag moest komen werken. Nu heb ik een half jaar studievertraging, doordat ik een tentamen Engels niet haalde. Dat komt eigenlijk wel goed uit: daardoor kan ik me nu focussen op Excelsior en in februari 2023 aan mijn afstudeerstage beginnen.”

Uitgaan

Voetballen op hoog niveau betekent ook dat de Avansstudent niet het typische studentenleven heeft. Waar haar studiegenoten en vriendinnen wekelijks in de lampen kunnen hangen in de kroeg, moet Fleur vaak nee zeggen tegen een feestje of drankje. “Maar dat vind ik niet erg. Als ik dan wél een keer kan uitgaan, is het extra leuk. En ik ben toch niet zo van het drinken”, zegt ze. “Ik heb het ervoor over, en heb met mezelf de afspraak gemaakt om sowieso mijn diploma te halen. Daarvoor vind ik de zorg ook veel te leuk. Ik heb evenveel plezier in voetbal als in Verpleegkunde. Als Ajax, mijn favoriete club, me later vraagt om bij ze te spelen, wil ik daarnaast ook iets in de zorg blijven doen. Alleen maar voetbal zou me vervelen. Ik wil iets bijdragen aan de maatschappij.”

De voetbalster droomt van spelen in Oranje en een carrière in het buitenland, maar eigenlijk leeft ze nu al haar droom. Zo wijst ze op het feit dat ze zichzelf wekelijks op tv kan terugzien tijdens samenvattingen van de Eredivisie Vrouwen, en op de naderende thuiswedstrijd tegen PSV. Die is komende zondag in zijn geheel te zien op voetbalzender ESPN1. “Dan staan er 90 minuten camera’s op me gericht. Dat is toch grappig?”