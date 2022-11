Week van de Werkstress: ‘Maak tijd voor jezelf vrij op to-do-lijstje’

Afbeelding via Avans Extra

Deze week is het de Week van de Werkstress. Tegelijkertijd vindt op Avans vandaag toevallig de eerste van de twee workshops genaamd Loslaten, hoe doe je dat? plaats. Die staat in het teken van (werk)stress en wat je daaraan kunt doen. Trainer Annelin Henkes geeft tips. “Accepteren dat je niet alles kunt veranderen, helpt.”

“We merken dat er onder studenten veel behoefte is aan de workshops. Het hele jaar door is het een van de meest gevolgde trainingen, ze zitten elke keer vol”, vertelt Annelin Henkes, trainer bij Avans Extra en psycholoog. “Er is ook veel aan de hand, veel is onzeker. Studenten voelen de druk om studiepunten te halen en later een goede baan te krijgen, om vervolgens een huis te kopen. En dan is er ook nog een hoge gasrekening om te betalen. Dat levert stress op.”

Wel en geen invloed

Tijdens de cursus Loslaten, hoe doe je dat? gaan deelnemende studenten dieper in op het onderwerp stress. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen twee oorzaken van stress: gebeurtenissen waar je wel invloed op hebt, en niet. Voorbeelden daarvan zijn situaties zoals een trein met vertraging waardoor je te laat op Avans komt voor je tentamen, het overlijden van een dierbare en alles wat daar tussenin zit. “Dat zijn stressvolle, onomkeerbare situaties, waar je zelf geen invloed op hebt. Maar je hebt wél invloed op in hoe je daarmee omgaat. Die strategieën behandelen we”, aldus Henkes.

Eén op de zeven werkenden heeft last van burn-outklachten. Dat zijn 1.3 miljoen mensen, blijkt uit onderzoek. Het aantal verzuimdagen door werkstress neemt toe. Vorig jaar misten werknemers in totaal 11 miljoen dagen door werkstress. Dat zijn er 1.6 miljoen meer dan in 2020. Uit het onderzoek blijkt ook dat een op de vijf jongeren tussen de 15 en 25 jaar met betaald werk regelmatig stress over hun werk heeft.

Veel onzeker

Henkes ziet net als de uitkomsten van landelijk onderzoek doen vertellen, dat de stress onder jongeren en mensen in het algemeen fors toeneemt. Op werk en school, maar ook op privégebied. De woningnood en de stress om hoge energieprijzen geeft ze als voorbeeld. Maar ook het idee dat je ergens heel goed in moet worden, of nog beter moet zijn dan een ander, geeft stress. Volgens haar is er iets mis met het systeem. “Als kind word je al op prestaties beoordeeld. Dat werkt door tot nu aan toe. Tentamens en functioneringsgesprekken zijn allemaal manieren waarmee je ergens aan moet voldoen. Dat heeft zijn functie, maar in mijn ogen slaan we daarin door.”

Tips

Voor studenten en medewerkers van Avans die niet meedoen aan de workshop van deze week, maar in hun dagelijkse leven ook stress ervaren, op welk gebied dan ook, geeft Henkes een aantal tips die je direct kunt toepassen. Het begint volgens haar met het accepteren dat je stress hebt. “Zodra je weet dat je op de uitslag van een tentamen geen invloed hebt, behalve goed leren, helpt dat al”, zegt ze. “Ook kun je jezelf trainen om meer te ontspannen. Met korte mindfullness-oefeningen, maar ook met meditatie-apps zoals Headspace en Insight Timer. Of met de Netflixserie van Headspace, die je leert mediteren op een laagdrempelige manier.”

“Maak op je to-do-lijstjes ook tijd vrij voor jezelf. Ga wandelen, of doe dingen die geen extra prikkels geven maar wel ontspannend zijn. Neem een bad of volg een rustige yoga-les. Dat zijn ook prikkels, maar minder heftige dan shoppen of op je telefoon zitten”, vertelt ze. “Ook merk ik dat studenten vaak nogal ernstig zijn, terwijl het ook gewoon leuk mag zijn. Kijk eens naar je eigen dag en word je bewust van de momentjes die je plezier geven!” Ze wijst ook op de speciale mindfullness-meditatiesessie, die Avans Extra aanbiedt.



Wie een van de workshops bij Avans Extra wil volgen, vindt daar hier meer informatie over. Volgens Henkes zijn ze voor iedereen geschikt. “Je pikt er altijd wel iets van op wat voor jou relevant is.”